Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 3 dicembre 2025, Ender fa una richiesta a Zerrin poi concede il divorzio ad Alihan.

Tante le novità in vista nei prossimi appuntamenti di Forbidden fruit, la dizi turca con le sue vicende continua a conquistare ogni giorno di più l’interesse dei suoi tantissimi fan. Gli episodi su Canale 5 vengono trasmessi alle 14.20 da lunedì a sabato e riservano sempre inaspettate sorprese ai telespettatori e oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda su Canale 5 domani, mercoledì 3 dicembre 2025? Per Kemal continuerà ad essere un momento molto delicato, a causa di un investimento che ha fatto ha perso molto soldi infatti sarà molto angosciato. La situazione farà preoccupare sempre di più il marito di Zehra, al punto che deciderà di confidarsi con Halit.

Forbidden fruit, anticipazioni 3 dicembre 2025: Ender fa una richiesta a Zerrin poi concede il divorzio ad Alihan

In ansia per la sua situazione finanziaria Kemal chiederà al suocero di poter riavere il denaro che ha investito nella sua società, gli spoiler fanno sapere che Halit gli dirà che ne parlerà con il consiglio d’amministrazione. Nel frattempo Ender incontrerà Zerrin e le proporrà un accordo.

Nella puntata di domani, mercoledì 3 dicembre 2025, Ender dirà a Zerrin che concederà il divorzio ad Alihan se accetterà di fare qualcosa per lei. Di che si tratta? Le chiederà di cedere a lei le azioni gestite da Halit. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit dopo l’incontro Ender andrà da Taşdemir per firmare l’accordo di divorzio. Intanto Yildiz farà credere a Caner che sua sorella ha una relazione segreta con Kemal.

