Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà giovedì 3 luglio 2025, Yildiz rivela il piano di Ender ad Halit, lui scopre che la moglie...

Cosa accadrà nei prossimi episodi di Forbidden fruit? La soap opera turca va in onda su Canale 5 solo da pochi giorni ma sta catturando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Al momento sta sostituendo Tradimento dopo che la dizi è stata messa in pausa per l’estate, infatti viene trasmessa nella stessa facia oraria, alle 14.10. Sul web trapelano sempre interessanti anticipazioni, quelle relative alla puntata di giovedì 3 luglio 2025 svelano intriganti novità e colpi di scena.

Prima di scoprire cosa succederà ai protagonisti ricordiamo ai fan che possono vedere gli episodi non solo in televisione ma anche sul sito Mediaset Infinity in streaming. Nella puntata di domani, giovedì 3 luglio 2025, per compensare ciò che le hanno rubato Alihan farà un regalo a Zeynep. Come reagirà lei? Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che di fronte al suo gesto sarà visibilmente in imbarazzo, però accetterà il suo dono.

Forbidden fruits, anticipazioni 3 luglio 2025: Yildiz svela la verità ad Halit, lui indaga

Saranno tante le novità in vista nei prossimi episodi della nuova dizi turca, stando agli spoiler Ender organizzerà nella villa un ricevimento e inviterà anche il fratello Caner nonostante non sia in ottimi rapporti con suo marito. Durante la festa Erim si farà male ad una gamba e si creerà un momento di confusione, Yildiz ne approfitterà per dare un’occhiata al telefono di Ender e rischierà di essere scoperta da Halit.

Tra le chiamate Yildiz ne vedrà una che la farà insospettirà, il numero è memorizzato come ‘signora Sinan’. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Ender nella puntata di giovedì 3 luglio 2025 confiderà al fratello la sua intenzione di mettere fine al suo matrimonio, gli chiederà però di non parlarne con nessuno. Nel frattempo Yildiz dirà ad Halit di voler lasciare il lavoro e lo metterà al corrente del piano organizzato da sua moglie. L’uomo chiederà a Sitki di svolgere delle indagini e scoprirà la relazione di Ender con Sinan.

