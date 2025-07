Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 30 luglio 2025, tensione tra Yildiz e Halit, Alihan in preda alla gelosia.

Manca poco al nuovo appuntamento settimanale di Forbidden fruit e i suoi tantissimi fan aspettano con ansia di scoprire tutto quello che succederà nei nuovi episodi, in onda su Canale 5 alle 14.10. Con le sue vicende la dizi turca sta catturando sempre di più l’attenzione di molti telespettatori che ogni giorno seguono le puntate sul piccolo schermo o in streaming sul sito Mediaset Infinity. Intanto sul web sono già trapelati alcuni dettagli in merito agli episodi che verranno trasmessi domani, mercoledì 30 luglio 2025.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta/ Dilsah tenta il suicidio: Miran riuscirà a salvarla?

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit saranno tutti in pensiero per Zehra dopo che è andata via di casa in seguito al litigio con il padre. Alla villa scoppierà un nuovo scontro tra Yildiz ed Ender, in preda alla gelosia la moglie di Halit gli chiederà di mandare via l’ex moglie ma finiranno per litigare, lui dopo la discussione deciderà di dormire in un’altra stanza.

Chicago PD, anticipazioni prossima puntata (4 agosto 2025)/ L’agente Cook indaga su un rapimento

Forbidden fruit, anticipazioni 30 luglio 2025: Ender resta alla villa, Alihan in preda alla gelosia allontana Cem

Nelle puntate di domani Zehra tornerà a casa e davanti ai familiari dirà ad Halit di essere convolata a nozze con Sinan, in preda alla furia il padre caccerà di casa entrambi. Intanto Ender proporrà al suo ex amante un accordo, cioè convincere il suo ex marito che tra loro non c’è mai stata una relazione ma che è stata una strategia di Yildiz per farli lasciare. Al medico prometterà, in cambio del suo aiuto, che riuscirà a convincere Halit a far tornare lui e Zehra nella villa.

Elsbeth 2, anticipazioni prossima puntata (4 agosto 2025)/ Scoppia l’amore tra Elsbeth e un cantautore

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che ci sarà molta tensione a casa Argun, Yildiz proverà a trascorrere un po’ di tempo da sola con Halit ed Erim, però Ender riuscirà a rovinare i suoi piani. La donna farà finta di voler andare via, l’ex marito però le permetterà di rimanere nella tenuta. Nel frattempo Rebbiye riuscirà a far entrare Yildiz in una cerchia di facoltose donne, in preda alla gelosia Sengul accuserà l’amica di essere cambiata da quando è diventata ricca. Sul lavoro Cem e Zeynep appariranno sempre più complici negli episodi di mercoledì 30 luglio 2025. Quando l’uomo confesserà ad Alihan di provare attrazione per la sua assistente lui sarà molto geloso, infatti deciderà di allontanarlo facendolo tornare nella sede di Atlanta.