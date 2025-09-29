Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 30 settembre 2025, Halit raggiunge Yildiz a Sapanc, la trova con Kemal?

Sarà sempre meno sereno il rapporto tra Yildiz e Halit nei prossimi episodi di Forbidden fruit, il loro matrimonio potrebbe giungere presto al capolinea? Prima della solita pausa del weekend i due hanno litigato perché lei è tornata a casa nel cuore della notte ubriaca, da ore il marito provava a chiamarla ma lei non rispondeva. Argun le ha chiaramente detto che non le permetterà più di uscire da sola e quando lei con ironia si è definita una moglie giovane e bella le ha subito detto che non è l’unica ragazza bella e giovane.

Yildiz ha cacciato di casa alcuni nuovi amici di Erim a causa del loro inappropiato atteggiamento, decisione che però ha fatto infuriare il ragazzo. Nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda domani, martedì 30 settembre 2025, la donna dicuterà con il marito dopo aver criticato duramente gli amici di suo figlio e questo la spingerà a prendere una decisione inaspettata.

Forbidden fruit, anticipazioni 30 settembre 2025: Halit raggiunge Yildiz a Sapanc, la trova con Kemal?

Visibilmente turbata dopo aver litigato per l’ennesima volta con Halit, la sorella di Zeynep deciderà di cambiare aria per un po’ allontanandosi dal marito. Cosa farà? Si trasferirà a Sapanca ma non resterà lì da sola a lungo. Le anticipazioni infatti rivelano che Kemal si precipiterà subito da lei non appena scoprirà che si è recata lì.

Yildiz sarà molto sorpresa quando vedra Kemal a Sapanca, i due però correranno un grosso rischio nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 alle 14.10 martedì 30 settembre 2025. Le anticipazioni di Forbidden fruit svleano che Halit ha quasi sorpreso i due lì insieme, l’uomo infatti raggiungerà la moglie per convincerla a tornare ad Istanbul insieme a lui. Intanto Ender continuerà ad indagare per scoprire i segreti di Alihan.

