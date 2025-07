Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà giovedì 31 luglio 2025, Cem propone a Zeynep di partire con lui, Ender fa infuriare Yildiz.

I tantissimi fan di Forbidden fruit sono molto felici di poter vedere ogni giorno due episodi e non più uno, in questo modo riescono scoprire quotidianamente maggiori dettagli sulla dizi turca che sta conquistano non poco successo in termini di ascolti. Va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e spesso lascia i telespettatori alquanto stupiti con tanti intriganti colpi di scena. Sul web sono già trapelate le anticipazioni relative al penultimo appuntamento settimanale previsto per domani, giovedì 31 luglio 2025.

In molti si chiedono cosa succederà e non tutti riescono ad attendere la messa in onda per scoprirlo, infatti in tanti vanno sempre alla ricerca di nuovi ed interessanti spoiler. Negli episodi di giovedì 31 luglio 2025 Cansu e Yildiz incontreranno Ender mentre saranno a pranzo fuori e lei parlerà subito della sua nuova collezione. Cansu scoprirà anche che l’ex moglie di Halit vive di nuovo nella tenuta Argun.

Forbidden fruit, anticipazioni 31 luglio 2025: Zeynep accetta la proposta di Cem, Yildiz disperata

Dopo essersi ingelosito Alihan chiederà a Cem di raggiungerlo nel suo ufficio per chiedergli di tornare negli Stati Uniti per qualche mese perché c’è bisogno del suo aiuto per gestire alcuni buchi finanziari e potrà farlo direttamente da Atlanta. L’uomo proporrà a Zeynep di partire insieme a lui sempre nei panni di sua assistente, lei accetterà senza pensarci troppo.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz quando scoprirà le intenzioni della sorella non reagirà affatto bene all’inizio. Il pensiero di rimanere da sola senza di lei la farà disperare ma dopo un momento di sconforto iniziale appoggerà la sua decisione. Alla sorella Zeynep spiegherà che per lei si tratta di un’ottima opportunità lavorativa, inoltre sente il bisogno di allontanarsi da Alihan ed è anche per questo che ha accettato l’offerta di Cem. Nelle puntate di giovedì 31 luglio 2025 Yildiz riuscirà a convivere il marito ad affidarle la gestione della caffetteria e andrà su tutte le furie quando scoprirà che Ender ha organizzato un servizio fotografico nella villa senza chiedere il permesso. Per l’ennesima volta la moglie di Halit si lamenterà del fatto che lui le permette ancora di vivere con loro.

