Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 4 dicembre 2025, Halit e Alihan vengono a conoscenza dell'accordo tra Ender e Zerrin.

Nei precedenti episodi di Forbidden fruit Ender si era alleata con Alihan per sconfiggere Halit, ma dopo che i due hanno fatto pace il loro accordo è svanito. Lei non ha preso affatto bene la decisione di Taşdemir, perché non è riuscita ad ottenere ciò che voleva, però non si è arresa. La donna infatti si è rifiutata di concedergli il divorzio e ha pensato ad una nuova strategia per colpire il suo ex marito.

Ender ha proposto un accordo a Zerrin, le ha chiesto di cederle le sue quote dell’azienda di Halit dicendole che solo così avrebbe firmato i documenti per il divorzio. Nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda domani, giovedì 4 dicembre 2025 farà irruzione a sorpresa all’Argun Holdig durante una riunione, ciò che dirà spiazzerà non poco sia Halit che Alihan.

Forbidden fruit, anticipazioni 4 dicembre 2025: a Zehra non sfugge la tensione tra Halit e Kemal

Ender svelerà di avere il diritto di dire la sua nelle decisioni dell’azienda perché adesso possiede il 15% delle azioni. Halit e Alihan scopriranno che la donna ha ottenuto quelle quote da Zerrin e la convocheranno subito per capire cosa l’abbia spinta a fare questa scelta dal momento che non corre buon sangue tra lei e l’ex moglie di Argun.

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Zerrin svelerà tutta la verità al fratello e al suo ex marito, dirà loro di aver ceduto le sue quote ad Ender perché era l’unico modo per far ottenere il divorzio al fratello. Cos’altro accadrà nella puntata che verrà trasmessa giovedì 4 dicembre 2025? Zehra noterà la tensione che si è creata tra Halit e Kemal.

