Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà venerdì 4 luglio 2025, Zeynep resta delusa da Alihan, poi resta colpita da Yeter.

Come si concluderà la prima settimana di Forbidden fruit? La nuova soap opera turca è approdata su Canale 5 da pochi giorni ma ha già conquistato un notevole successo dal punto di vista degli ascolti, infatti sta facendo incuriosire moltissimi telespettatori. Ogni puntata è stata seguita fino ad ora da tantissime persone, non solo sul piccolo schermo alle 14.10 ma anche in streaming sul noto sito Mediaset Infinity che offre la possibilità a tutti di recuperare tutti gli episodi in qualsiasi momento.

Sono trapelate intriganti anticipazioni di Forbidden fruit che svelano cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 4 luglio 2025, su Canale 5. Cosa accadrà? Dopo che Yildiz rivelerà ad Halit il piano di sua moglie lui la farà pedinare da Sitki e scoprirà che Ender ha una relazione segreta con Sinan.

Forbidden fruit, anticipazioni 4 luglio 2025: Zeynep resta colpita da Yeter

Zeynep non è ancora riuscita a capire la vera natura del suo capo, in alcuni momenti jnfatti l’ha stupita con la sua generosità e gentilezza in altri invece l’ha non poco infastidita con la sua arroganza. Gli spoiler rivelano che nell’episodio di domani resterà molto delusa quando scoprirà che Alihan, nonostante Eda l’abbia implorato di perdonarla, ha comunque deciso di farla trasferire.

Un caro amico e socio di Alihan, Hakan, dirà a Zeynep che nonostante sembri un burbero in realtà è una persona molto gentile. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che la ragazza, nella puntata di venerdì 4 luglio 2025, proverà ad andare oltre le loro incomprensione e si mostrerà comprensiva e dolce con il suo capo. Organizzerà anche dei colloqui per sostituire Eda dopo il suo trasferimento e resterà colpita dalla determinazione e dalla sforia di Yeter, infatti deciderà di assumerla.

