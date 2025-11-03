Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 4 novembre 2025, Yildiz medita vendetta contro Ender, Zeynep cerca di...

Cosa succederà nella nuova settimana di Forbidden fruit, in onda su Canale 5 alle 14.20 da lunedì a venerdì? Prima della solita pausa del weekend Yildiz ha dovuto fare i conti con un’inaspettata novità che l’ha non poco spiazzata, ha infatti scoperto che Kemal e Zehra si sono sposati. Lei si era alleata con Ender con lo scopo di impedire il matrimonio perché è ancora innamorata del suo ex marito. Dopo aver messo in mezzo anche Irem era convinta che il piano stesse funzionando ma la realtà è stata ben diversa.

Maria De Filippi smaschera Guido Ricci a Uomini e Donne/ "Non prendere in giro Federica"

Kemal è riuscito a convincere la Argun che non c’è stato nessun tradimento, hanno solo cercato di farglielo credere per metterla contro di lui. Quando hanno comunicato a Yildiz di essersi sposati lei era visibilmente sconvolta e ha chiesto a Zeynep di partecipare alla festa organizzata in occasione del matrimonio per starle vicino. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit nella puntata di martedì 4 novembre 2025 Zehra non rivolgerà la parola alla moglie di suo padre e lei sarà furiosa con Ender.

Ascolti flop Grande Fratello, Mediaset cancella puntata del giovedì/ Cosa va in onda al suo posto

Forbidden fruit, anticipazioni 4 novembre 2025: Zeynep cerca di far tornare il sereno tra Hakan e Irem

Yildiz continuerà a stare male per le nozze tra Kemal e Zehra e giurerà vendetta ad Ender. Questa volta anche Caner penserà che la sorella abbia esagerato, infatti non la sosterrà come ha sempre fatto fino ad ora. Intanto Zeynep proverà a rimediare agli errori della sorella, infatti è colpa sua se Hakan ha messo fine alla sua storia d’amore con Irem.

Nella puntata di Forbidden fruit che verrà trasmessa martedì 4 novembre 2025 su Canale 5 Zeynep parlerà con la cugina e con il suo ex fidanzato con la speranza di far tornare il sereno tra loro. Le anticipazioni però rivelano che lui sarà ancora molto deluso e Irem sembrerà essere convinta di voler tornare a Bursa. Presa dagli ultimi avventimenti Zeynep non farà caso a Dundar, il suo finto fidanzato.

Claudia Lenti: "Gemma Galgani? Avrei voluto vederla accanto a papà Mario"/ Rivelazione dell'ex Uomini e donne