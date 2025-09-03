Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 4 settembre 2025, Zeynep sposerà Alihan, Kemal lascia tutti senza parole.

A Forbidden fruit Zeynep e Alihan continueranno ad essere distanti e i tantissimi fan della dizi turca si chiedono se e quando ci sarà una riconciliazione tra loro dal momento che non hanno mai smesso di amarsi. Solitamente gli episodi vanno in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, questa settimana però faranno compagnia ai telespettatori anche durante il weekend. Intanto, siete curiosi di scoprire cosa accadrà nella puntata di domani, giovedì 4 settembre 2025?

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Hira sarà al settimo cielo dopo essere stata a casa di Alihan. Chiacchierando con Zeynep le rivelerà di aver visto gli anelli di fidanzamento a casa del suo amato e che al loro interno era stata incisa una data. La ragazza non ha certo dimenticato che l’ex fidanzato l’ha lasciata proprio due giorni dopo quella data e capirà subito che aveva intenzione di farle la proposta di matrimonio.

Forbidden fruit, anticipazioni 4 settembre 2025: Zeynep sposerà Alihan, Kemal spiazza tutti

Zeynep deciderà di confessare tutta la verità sul suo legame con Alihan a Hira mandandola su tutte le furie perché si sentirà presa in giro. Gli spoiler rivelano che Hakan con una scusa porterà la sorella di Yildiz a casa del suo migliore amico che le chiederà di sposarlo, quale sarà la sua reazione? In preda alla felicità dirà subito di si.

Nel frattempo Yildiz rinuncerà a fuggire insieme a Kemal, deciderà infatti di rimanere insieme al marito. Nella puntata di Forbidden fruit che andrà in onda giovedì 4 settembre 2025 l’uomo darà le sue dimissioni ad Halit. Quest’ultimo apparirà molto geloso quando vedrà Erdem tra gli invitati della festa organizzata per l’inaugurazione dell’hotel. Si presenterà all’evento anche il finanziatore misterioso che lavorerà con Halit, resteranno tutti sorpresi quando scopriranno che in realtà il signor Atakan è Kemal.

