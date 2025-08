Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà martedì 5 agosto 2025, Yildiz fa i conti con le minacce dell'ex amica, Zehra abbindolata da Ender.

Forbidden fruit come al solito non è andata in onda durante il fine settimana e tornerà tra poco su Canale 5 con tante intriganti novità che di certo terranno i suoi tantissimi fan incollati alla televisione. Da lunedì a venerdì tiene compagnia ai telespettatori alle 14.10 e con le sue accattivanti vicende sta conquistando un notevole successo dal punto di vista degli ascolti.

Sono in molti a chiedersi cosa accadrà dopo la pausa del weekend, sul web sono già trapelati alcuni spoiler in merito all’episodio di martedì 5 agosto 2025. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Ender dovrà lasciare la villa del suo ex marito e tornerà a vivere insieme al fratello. Intanto Sengul tirerà un altro colpo basso a Yildiz, cosa farà? Con lo scopo di farsi dare del denaro la minaccerà, dirà infatti all’ex amica che svelerà la verità ad Halit.

Forbidden fruit, anticipazioni 5 agosto 2025: Zehra si lascia abbindolare da Ender

Dopo aver scoperto che è convolato a nozze con Zehra, Ender è riuscito a convincere Sinan ad aiutarla. La sua intenzione è quella di convincere l’ex marito che tra loro non ci sia mai stato nulla e che si sia trattato di un piano strategico della sua nuova moglie. La donna e il suo ex amante racconteranno alla figlia di Halit che lui ha voluto divorziare perché era convinto che avessero una relazione.

Convinceranno Zehra che l’uomo in realtà si era innamorato di lei e che Yildiz abbia approfittato del momento delicato che lei e Halit stavano vivendo per mettersi tra loro. La ragazza ha sedotto il facoltoso uomo e lo ha messo contro Ender per prendere il suo posto. Nell’episodio di martedì 5 agosto 2025 convincerà Zehra a parlare con il padre per fargli capire che tra loro non c’è stata davvero una relazione clandestina e lei accetterà. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Argun sarà troppo arrabbiato con la figlia, a quel punto Ender le suggerirà di inscenare un incidente stradale per catturare l’attenzione del padre, lei apparirà un po’ turbata però accetterà.

