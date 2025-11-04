Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 5 novembre 2025, una scoperta inaspettata stupisce Halit.

Per vendicarsi di Halit e vincere la loro battaglia contro di lui Alihan ed Ender continueranno a fingere di essere marito e moglie, anche se vivere insieme non è facile per nessuno dei due. Lei cerca spesso di avere un rapporto meno rigido con il ‘marito’, ma lui non perde occasione per ricordarle che il loro matrimonio è finto e che non sa quanto ancora potrà resistere. Lui sta soffrendo perché pur di farla pagare ad Argun ha perso l’amore della sua vita.

Nei precedenti episodi di Forbidden Fruit con un romantico gesto ha provato per l’ennesima volta a riconquistare Zeynep, lei però ha sofferto troppo a causa sua e non vuole dargli altre possibilità. Cosa succederà nelle prossime puntate, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.20? Sul web sono trapelati alcuni spoiler relativi all’appuntamento di domani, mercoledì 5 novembre 2025, i tantissimi fan della dizi turca non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà.

Forbidden fruit, anticipazioni 5 novembre 2025: una scoperta inaspettata stupisce Halit

Alihan continuerà a tenere la ‘moglie’ a distanza, evitando ogni tipo di intimità con lei. Ender invece proverà ancora a rendere più credibile il loro matrimonio, non solo agli occhi degli altri quando sono in pubblico ma anche quando sono da soli.

Nel frattempo Lila, nella puntata di Forbidden fruit che verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 5 novembre 2025, troverà il coraggio di rivelare ai suoi genitori che ha una relazione con Emir. Entrambi, però, avranno una pessima reazione e sarà peggiore di quanto la figlia immaginava. Le anticipazioni rivelano poi che Halit scoprirà che un amico che non vede da moltissimo tempo gli ha lasciato un misterioso oggetto in eredità.

