Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà venerdì 5 settembre 2025, Halit vuole mettere fine al matrimonio con Yildiz, Hira furiosa.

Saranno tanti i colpi di scena che lasceranno i tantissimi fan di Forbidden fruit senza parole nei prossimi episodi in onda su Canale 5 alle 14.10. Questa settimana c’è stato un cambiamento nei palinsesti, la nota soap opera turca verrà trasmessa anche durante il weekend, infatti non ci sarà la solita pausa. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori? In merito all’episodio che andrà in onda domani, venerdì 5 settembre 2025, le anticipazioni rivelano che Halit deciderà di divorziare dalla moglie dopo aver scoperto chi è davvero Kemal.

Don Matteo 15 anticipazioni, svelato il ruolo di Diletta Leotta: porterà scompiglio/ Parla Valeria Fabrizi

Per evitare di rovinare la sua reputazione, però, Halit non lascerà subito Yildiz ma aspetterà qualche mese prima di mettere ufficialmente fine al loro matrimonio. Stando agli spoiler emersi sulla puntata di venerdì 5 settembre 2025, Kemal non svelerà tutta la verità. L’ex marito do Yildiz deciderà infatti di non fare il nome di Enver per proteggerla al fine di avere in futuro la possibilità di allearsi ancora.

Chicago Med 11 si farà! Anticipazioni prossima stagione, quando va in onda in Italia/ Ritorni storici e addii

Forbidden fruit, anticipazioni 5 settembre 2025: Hira furiosa con Alihan e Zeynep, vuole vendicarsi

Ender avrà il desiderio di vivere in una casa più lussuosa e spaziosa, penserà quindi ad un nuovo piano per ottenere ciò che vuole. Intanto Alihan e Zeynep dopo essersi riconciliati hanno trascorso una notte romantica insieme, appariranno più innamorati che mai. Lui metterà un punto definitivo alla sua relazione con Hira, lei però non reagirà affatto bene, infatti prometterà vendetta.

Nel frattempo né Emir né Caner saranno felici delle loro vite, l’amico di Zeynep si è innamorato di Lila ma non è abbastanza ricco per stare con lei, il secondo invece si è stancato dell’eccessiva ambizione della sorella. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit, nella puntata di venerdì 5 settembre 2025 scopriranno di avere in comune una conoscenza e penseranno di poterla sfruttare per ottenere dei benefici.

Come finisce One True Loves Amare per due su Rai 1, anticipazioni/ Spiegazione finale: è una storia vera?