Le anticipazioni di Forbidden fruit svelano cosa succederà mercoledì 6 agosto 2025, Zeynep trova un nuovo lavoro, Yildiz dice ad Halit che vuole il divorzio

Forbidden fruit torna tra poco su Canale 5 e con le sue accattivanti trame riesce sempre a catturare l’interesse di moltissimi fan. Cosa faranno i protagonisti nei nuovi episodi? Tantissime persone ogni giorni si piazzano davanti allo schermo per assistere alle nuove vicende, certi che i colpi di scena non mancheranno. In televisione la dizi turca viene trasmessa alle 14.10 da lunedì a venerdì, ma può essere vista in qualsiasi momento su Mediaset Infinity in streaming.

Anticipazioni turche Hercai Amore e Vendetta, spoiler drammatici/ Fusun avvelena Reyyan e il figlio muore

Per tutti coloro che sono curiosi di scoprire qualche dettaglio sui prossimi appuntamenti sul web spunta sempre qualche interessante spoiler. Volete sapere cosa succederà nella puntata di Forbidden fruit di domani, mercoledì 6 agosto 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web fino ad ora, Zehra proverà di nuovo a fare visita al padre. Nell’ultimo periodo i rapporti tra loro sono molto tesi, lui è andato su tutte le furie quando ha scoperto che si è sposata senza dirgli nulla.

Anticipazioni Hercai Amore e Vendetta, prossima puntata 11 agosto 2025/ Azize rapisce Harun e ricatta Fusun

Anticipazioni Forbidden fruit 6 agosto 2025: Yildiz dice ad Halit di volere il divorzio

Halit sarà ancora molto deluso, però deciderà di invitare a cena la figlia e suo marito Sinan. Alla serata prenderà parte la sua ex moglie Zerrin, che sfrutterà l’occasione per far incontrare Lal e Alihan, le vorrebbe che tornassero insieme. Intanto Zeynep riuscirà a trovare un nuovo lavoro dopo essere tornata in Turchia, le cose però potrebbero non andare come sperava.

All’inizio Zeynep sarà molto entusiasta del suo nuovo impiego, però si renderà conto presto che il suo nuovo datore di lavoro non sarà molto tollerante nei suoi confronti. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit, Yildiz continuerà a non sentirsi accettata dalla famiglia del marito. Ci rimarrà male quando scoprirà che è uscito a cena fuori con i suoi figli perché con lei non lo faceva mai. Nella puntata di mercoledì 6 agosto 2025 deciderà di correre un rischio dicendo ad Halit che vuole il divorzio. Le cose per Ender invece andranno bene, al momento infatti sta ottenendo tutto ciò che vuole.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 5 agosto 2025/ Il ritorno di Clara e la crisi di Rossella