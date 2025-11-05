Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 6 novembre 2025, Alihan sarà costretto a licenziare Emir, Kemal chiede a Zehra...

Altri colpi di scena in vista a Forbidden fruit nei prossimi appuntamenti che andranno in onda su Canale 5, in molti continuano a chiedersi cosa accadrà, la curiosità infatti aumenta sempre di più. Anche gli ascolti sono ottimi, quotidianamente infatti sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per assistere alle vicende dei protagonisti.

Chi è Cinzia Paolini, dama di Uomini e Donne/ Da Mario Lenti agli scontri con Gianni e Tina

Le trame di Forbidden fruit nell’ultimo periodo hanno preso una piega sempre più intrigante, la dizi turca va in onda alle 14.20 su Canale 5 ma può essere vista dai fan anche in streaming su Mediaset Infinity. Alcune anticipazioni sono già state rivelate in merito alla puntata di domani, giovedì 6 novembre 2025. Facendosi aiutare dalla sua amica Derya Gulden riuscirà a mettere nella tasca della giacca di Emir dei soldi a sua insaputa, il ragazzo infatti non si accorgerà di nulla.

La forza di una donna anticipazioni: cos'accadrà ad Arif? Parla l'attore/ "Ci sarà un punto di svolta"

Forbidden fruit, anticipazioni 6 novembre 2025: Zehra ed Ender vogliono vedersi, la richiesta di Kemal

Non appena Emir farà ritorno in azienda Gulden gli rivolgerà dure accuse, dirà infatti che gli ha rubato dei soldi. Gli spoiler rivelano che Alihan sarà costretto a licenziare l’amico di Zeynep quando scoprirà che il denaro si trova davvero nella sua giacca.

Nel frattempo, nella puntata di giovedì 6 novembre 2025 Hailt riceverà da Nevra la lettera e un regalo da parte di Tuncer, l’uomo ci teneva molto a farglieli avere dopo la sua morte. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Ender e Zehra decideranno di incontrarsi per prendere un caffè insieme. Kemal, però chiederà, alla moglie di non parlare con lei della loro relazione.

Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano?/ La risposta del calciatore: "Ecco cosa potrebbe accadere"