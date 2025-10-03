Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà lunedì 6 ottobre 2025, su tutte le furie Ender minaccia Alihan, lui si arrabbia.
Da quando si sono incontrati per la prima volta Zeynep e Alihan di Forbidden fruit hanno affrontato molti ostacoli, ma non hanno mai smesso di amarsi. Lui era riuscito a riconquistare la sua fiducia dopo un periodo di rottura ma ha di nuovo rovinato il loro rapporto convolando a nozze con Ender di nascosto. Il suo obiettivo è solo quello di vendicarsi di Halit, non c’è nessun coinvolgimento sentimentale con l’ex moglie di Argun, vivono insieme solo per apparenza ma non c’è nulla tra loro.
Nei precedenti episodi di Forbidden fruit Alihan ha provato a dire alla sua amata che il matrimonio con Ender è finto, ma lei non ha nessuna intenzione di ascoltarlo. La ragazza è troppo delusa e ferita e non vuole più avere nulla a che fare con l’ex fidanzato. Durante una cena però la tensione sarà alle stelle, infatti nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 6 ottobre 2025 Zeynep farà una scenata in pubblico creando non poco imbarazzo.
Forbidden fruit, anticipazioni 6 ottobre 2025: su tutte le furie Ender minaccia Alihan, lui si arrabbia
Quello tra Ender e Alihan non è un vero matrimonio, fa solo parte del loro piano per sconfiggere Halit, lei però ci tiene molto a mantenere le apparenze. Si è trasferita a casa del ‘marito’ proprio per far credere a tutti che stanno davvero insieme, la convivenza però sarà sempre più complicata.
Le anticipazioni di Forbidden fruit relative alla puntata che andrà in onda dopo il breve stop, lunedì 6 ottobre 2025, fanno sapere che Ender sarà furiosa. Il motivo? Perché sorprenderà Alihan insieme a Zeynep e lo minaccerà. Anche lui si arrabbierà molto e senza giri di parole dirà alla ‘moglie’ che non ha nessuna intenzione di fare ciò che lei gli chiede.