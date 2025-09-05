Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà sabato 6 settembre 2025, furiosa con Alihan e Zeynep Hira affronta l'ex amica.

Forbidden fruit questa settimana non si fermerà, i telespettatori potranno vedere nuove ed intriganti vicende anche durante il weekend. Ci sarà solo una piccola variazione per quanto riguarda l’orario, infatti andrà in onda su Canale 5 alle 14.30 e di sicuro catturerà l’attenzione di moltissimi fan che puntata dopo puntata non si scollano dal televisore per non perdere nessun dettaglio. Va però ricordato che gli episodi oltre che in televisione possono essere visti in qualunque momento in streaming su Mediaset Infinity.

Intanto, le anticipazioni di Forbidden fruit si lasciano sfuggire qualche interessante dettaglio sulla puntata che verrà trasmessa domani, sabato 6 settembre 2025. Queste rivelano che tra Alihan e Zeynep è finalmente tornato il sereno e saranno entrambi al settimo cielo per la loro riconciliazione. Hira invece non sarà affatto felice, pensa che l’ex fidanzato l’abbia usata per far ingelosire Zeynep e in preda alla rabbia affronterà in pubblico l’ex amica.

Forbidden fruit, anticipazioni 6 settembre 2025: Hira attacca pubblicamente Zeynep

Attaccata da Hira in ufficio Zeynep cercherà di mantenere la calma per non peggiorare la situazione, lei proverà a chiarire le cose ma ha paura delle reazioni dei suoi colleghi. Intanto Cem si renderà conto di non avere alcuna speranza con Zeynep, dovrà quindi accettare che la loro continuerà ad essere solo un’amicizia e dopo aver chiuso con il passato sarà pronto a ricominciare.

Cos’altro succederà a Forbidden fruit nell’episodio che andrà in onda su Canale 5 domani, sabato 6 settembre 2025? Stando alle anticipazioni Kemal proverà a farsi perdonare da Erim, al ragazzo dirà che le tensioni nate con Halit si risolveranno presto. Il rapporto tra Yildiz e il marito sarà sempre più turbolento, lei farà di tutto per far credere a tutti che il loro è ancora un matrimonio felice ma la rottura sarà sempre più vicina. Nel frattempo Ender continua ad aspettare il momento giusto per riavvicinarsi ad Halit, lei è convinta che il suo matrimonio con la sorella di Zeynep non durerà ancora a lungo.

