Le anticipazioni di Forbidden Fruit del 7 agosto 2025, Halit rapisce Yildiz mentre Alihan prova a riconquistare Zeynep con una mossa a sorpresa.

Le anticipazioni di Forbidden Fruit del 7 agosto 2025 svelano una mossa a sorpresa di Alihan per provare a riconquistare Zeynep. Dopo essere tornata dagli Stati Uniti su richiesta della sorella Yildiz, Zeynep ha trovato un nuovo lavoro per non tornare a lavorare con Alihan. Quest’ultimo, tuttavia, non ha alcuna intenzione di arrendersi e si presenta sul nuovo posto di lavoro di Zeynep come nuovo proprietario dell’azienda. La giovane si ritrova, così, costretta a lavorare nuovamente per lui ma non sembra disposta a farlo.

Tornata a casa, riceve una telefonata di Alihan che prova a parlarle. Dopo qualche dubbio, Zeynep risponde e lo sfida dicendogli di parlarle guardandola negli occhi per poi ritrovarselo di fronte quando apre la porta. Tra i due ex scoppia una discussione e Zeynep invita l’imprenditore a restare fuori dalla sua vita e a non rovinargli il lavoro.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Hali riconquista Yildiz?

Nel corso della nuova puntata di Forbidden Fruit in onda domani, le anticipazioni pongono l’accento anche sul rapporto tra Halit e Yildiz. Nonostante Ender abbia lasciato la villa e sia tornata a casa sua, Yildiz non ha ancora deciso di tornare a vivere con Halit nonostante la richiesta e le attenzioni di quest’ultimo. L’uomo, tuttavia, non ha alcuna intenzione di concedere il divorzio a Yildiz e decide di fare un’ultima mossa per stupire positivamente la moglie.

La sorpresa, però, inizia con una mossa che crea grande paura in Yildiz. Quest’ultima, infatti, viene rapita e portata su uno yacht dove non nasconde di essere davvero spaventata. Quando, però, si ritrova davanti Halit, scoppia a piangere e si tuffa tra le sue braccia. Sarà l’inizio di un nuovo capitolo del matrimonio così desiderato dalla sorella di Zeynep?