Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà lunedì 7 luglio 2025, Zeynep si becca i rimproveri di Alihan, Ender è disperata.

In molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate di Forbidden fruit, dopo la pausa del fine settimana. Alcuni intriganti dettagli sono già trapelati sul web e faranno incuriosire ancora di più i telespettatori che giorno dopo giorno stanno seguendo la nuova dizi turca con grande interesse, in termini di ascolti infatti sta conquistando ottimi risultati.

Maria Chiara Giannetta, da Don Matteo 13 a Blanca 3: anticipazioni e quando in onda/ Spoiler e video dal set

Forbidden fruit va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, stando alle anticipazioni nella puntata di lunedì 7 luglio 2025 Halit dirà alla moglie di aver lavorato ad un progetto tutta la notte, le dirà poi che ha preparato per lei una sorpresa. Lei ancora non sa che lui ha scoperto la sua relazione clandestina.

Don Matteo 15: torna uno storico personaggio, spoiler ufficiale/ "Lo vedremo anche nelle nuove puntate"

Forbiddent fruit, anticipazioni 7 luglio 2025: Halit costringe Enver a firmare le carte del divorzio

Gli spoiler rivelano che nella puntata che andrà in onda dopo lo step previsto durante il weekend Alihan sarà molto duro con Zeynep. Il motivo? La rimprovererà per aver assunto un’assistente nonostante non avesse le competenze adeguate solo perché a causa della sua storia le ha fatto tenerezza. Le farà poi notare che nell’ambiente lavorativo le decisioni non possono essere influenzate dal sentimentalismo.

Ender pensa ancora di incastrare Halit per non dover rinunciare ai suoi privilegi ma il marito ha scoperto la sua relazione a userà la cosa a suo vantaggio. L’uomo infatti costringerà la moglie a firmare i documenti del divorzio e ad accettare condizioni molto dure, lei sarà disperata. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che nella puntata di lunedì 7 luglio 2025 Halit parlerà ai figli della separazione, Zehra sarà visibilmente felice ma Erim apparirà dispiaciuto. L’uomo poco dopo inviterà Yildiz a cena fuori, lei però deciderà di seguire il consiglio di Sengul e rifiuterà l’invito.

Cesaroni, è bufera sulle riprese: bambini ‘sfrattati’ da centro estivo/ Genitori in protesta: “E’ ingiusto!”