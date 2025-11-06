Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 7 novembre 2025, Caner ed Emir scoprono la verità su Gulden.

Non mancherà la tensione nei prossimi episodi di Forbidden fruit, diverse infatti saranno le vicende che cattureranno non poco l’attenzione di tutti coloro che quotidianamente seguono la dizi turca. Ad oggi non c’è ancora stata una riconciliazione tra Zeynep e Alihan, nonostante lui abbia provato a riconquistarla e a farle capire che ama solo lei. Anche Emir sta attraversando un delicato momento.

L’amico di Zeynep ha prima fatto i conti con alcuni creditori perché non riusciva a restituirgli i soldi che aveva chiesto in prestito, poi ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Lila. Emir è molto innamorato della nipote di Alihan, però ha preferito lasciarla perché non pensa di essere alla sua altezza a causa della loro situazione economica così diversa. I problemi però per lui non sono finiti, a causa delle accuse di Gulden infatti perderà il lavoro.

Forbidden fruit, anticipazioni 7 ottobre 2025: Caner ed Emir scoprono la verità su Gulden

In azienda Gulden accuserà Emir di averle rubato dei soldi e Alihan dovrà licenziarlo, lui e Caner però cercheranno di scoprire perché la ragazza l’ha accusato ingiustamente. Stando agli spoiler nella puntata che verrà trasmessa domani su Canale 5 alle 14.20 Yildiz si recherà a casa loro per chiedergli di aiutarla a fare pace con la sorella.

La moglie di Halit offrirà un’importante somma di denaro a Caner ed Emir se la aiuteranno, soldi che potranno dare a Guldan per farle confessare la verità. Ci sarà un colpo di scena inaspettato nell’episodio di Forbidden fruit che andrà in onda venerdì 7 novembre 2025, di che si tratta? Le anticipazioni rivelano che Caner resterà senza parole quando lui ed Emir scopriranno che è stata Ender ad architettare la vicenda della calunnia.

