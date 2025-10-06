Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà martedì 7 ottobre 2025, Yildiz scopre una scioccante novità su Kemal, Emir fa un incidente.

Il rapporto tra Yildiz e Halit continuerà a peggiorare nei prossimi episodi di Forbidden fruit, l’intesa tra loro non è durata a lungo dopo che sono convolati a nozze e la loro convivenza sarà sempre più sofferta. Lui aveva già deciso di lasciarla per tornare con Ender ma quando ha scoperto che aspettava un figlio è rimasto al suo fianco, non l’ha lasciata nemmeno quando ha perso il bambino perché si sentiva in colpa.

Chi è Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Uomini e Donne/ Dall'esterna con Flavio Ubirti al trono

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz apparirà sempre più stanca della sua vita con Halit, lui non fa che rimproverarla e imporle cosa fare e non è più disposta a sopportare questa situazione. Cosa farà? Nella puntata che andrà in onda alle 14.10 di domani, martedì 7 ottobre 2025, prenderà una drastica decisione. Quale? Farà le valigie e andrà via di casa.

Domenico contro Grazia Kendi, provocazione choc al Grande Fratello/ "Non mi interessano le tue scuse!"

Forbidden fruit, anticipazioni 7 ottobre 2025: Yildiz vuole dichiarare il suo amore a Kemal, lui sta per sposare Zehra

Yildiz si recherà da Kemal per rivelargli di essere ancora innamorata di lui ma dovrà fare i conti con un’amara scoperta che la spiazzerà non poco. Di che si tratta? Scoprirà che il suo ex marito si sta sposando con Zehra, un nuovo dramma però impedirà le nozze.

Nell’episodio di martedì 7 ottobre 2025 nel momento in cui Kemal e Zehra saranno pronti a pronunciare il ‘si’ una telefonata interromperà il matrimonio. Scopriranno che Emir ha fatto un incidente e ha investito una donna che potrebbe essere morta. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che la famiglia Argun andrà nel panico dopo aver appreso la terribile notizia.

Ballando con le stelle 2025, giuria sotto accusa: “Stanno esagerando!”/ Ex maestro attacca a La Volta Buona