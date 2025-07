Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà martedì 8 luglio 2025, Zeynep resta dal gesto di Alihan, Yildiz rifiuta Halit perché vuole...

Al via una nuova settimana di Forbidden fruit, la nuova dizi turca approdata da poco su Canale 5 al posto di Tradimento alle 14.10. Va in onda da lunedì a venerdì e ha già catturato l’interesse di moltissimi telespettatori con le sue intriganti vicende, in molto si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate, disponibili non solo in televisione ma anche in streaming. Dove? Sul noto sito Mediaset Infinity.

Sul web sono emerse interessanti anticipazioni relative alla puntata di Forbidden fruit che andrà in onda domani, martedì 8 luglio 2025. Cosa succederà? Dopo il malcontento del suo datore di lavoro per aver assunto la nuova assistente solo perché ha provato tenerezza nei suoi confronti, Zeynep sarà costretta a licenziare Yeter su ordine di Alihan.

Forbidden fruit, anticipazioni 8 luglio 2025: Yildiz vuole farsi desiderare da Halit

Zeynep sarà molto dispiaciuta per Yeter, stando agli spoiler però il giorno dopo scoprirà che Alihan ha già trovato alla donna un nuovo lavoro attribuendo il merito solo a lei, un gesto che la stupirà non poco. Nel frattempo Halit chiederà ad un suo collaboratore di recarsi a casa di Yildiz per invitarla a cena, lei però gli chiederà di andare via.

Yildiz vuole seguire il consiglio dell’amica Sengul, cioè farsi desiderare da Halit per farlo legare a lei in modo definitivo. Alla ragazza servirà anche l’aiuto della sorella, che ancora non conosce le sue reali intenzioni. Pensando di aver perso tutto Ender sarà distrutta, le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che nell’episodio di martedì 8 luglio 2025 la donna resterà chiusa in casa e il fratello cercherà di spronarla a riprendere la sua vita in mano.

