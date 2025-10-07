Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 8 ottobre 2025, Alihan si infuria e fa una richiesta a Zeynep.

I tantissimi fan di Forbidden fruit si chiedono cosa accadrà nei prossimi appuntamenti dell’amata dizi turca, le ultime vicende sono state ricche di colpi di scena che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Gli episodi sul piccolo schermo vengono trasmessi alle 14.10 da lunedì a venerdì, su Canale 5, in streaming invece potete guardarli quando volete sul sito Mediaset Infinity. Ender e suo fratello stanno cercando di tenere Zeynep lontana da Alihan, infatti hanno invitato Dundar alla festa aziendale con lo scopo di farli avvicinare.

Marinella Marigliano, chi è la moglie di Andrea Sannino: i figli Gioia e Alessandro/ Insieme da quasi 20 anni

Dundar all’inizio non voleva partecipare alla festa, Caner però è riuscito a convincerlo. Le anticipazioni di Forbidden fruit, relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 8 ottobre 2025, fanno sapere che durante la serata ci sarà una lotteria e l’uomo vincerà una cena con Zeynep. Molte altre novità cattureranno come al solito l’attenzione di moltissimi fan, questi ogni giorno restano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti della soap opera turca.

Grande Fratello, Rasha attacca Grazia: "Tutto fumo e niente arrosto"/ "Troppo aggressiva, ma..."

Forbidden fruit, anticipazioni 8 ottobre 2025: Zeynep accetta l’invito di Dundar, Erim nei guai

Alihan andrà su tutte le furie quando scoprirà che Dundar ha vinto la cena con Zeynep. Si recherà infatti dalla sua amata e le chiederà di stare alla larga da quell’uomo perché non crede che frequentarlo sia la scelta giusta. Quale sarà la reazione della sorella di Yildiz?

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Zeynep deciderà di provocare l’ex fidanzato accettando l’invito a cena, subito dopo andrà via con Dundar, vedendo la scena Alihan apparirà alquanto deluso e amareggiato. Nella puntata di mercoledì 8 ottobre 2025 Erim e i suoi familiari mentre saranno al commissariato scopriranno che è ancora viva la donna che ha investito. Ciò che è successo però è molto grave, il ragazzo infatti rischia comunque delle conseguenze dal punto di vista legale.

Delitto di Garlasco/ Avv. Savu: “Bozzole? Aveva paura, se la procura vuole approfondire la pista...”