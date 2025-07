Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 9 luglio 2025, Alihan delude ancora Zeynep, lui appare sollevato quando scopre che...

Molti fan di Forbidden fruit si chiedono cosa accadrà ai protagonisti nelle prossime puntate, le vicende stanno catturando non poco la loro attenzione e di sicuro saranno tanti i colpi di scena che li stupiranno non poco. Su Canale 5 la soap opera turca, che sta conquistando sempre più successo, va in onda da lunedì a venerdì alle 14.10 e tiene compagnia ai telespettatori con due episodi al giorno.

Sono trapelate sul web alcune anticipazioni di Forbidden fruit che faranno incuriosire ancora di più i suoi fan. Queste svelano cosa accadrà nella puntata di domani, mercoledì 9 luglio 2025. Siete a caccia di spoiler? Allora dovete sapere che Zeynep troverà un fazzoletto di Alihan a terra e penserà di fargli un regalo, per l’ennesima volta però resterà delusa dal comportamento del suo capo.

Forbidden fruit, anticipazioni 9 luglio 2025: Alihan scopre che Emir e Zeynep non stanno insieme

Gli spoiler non rivelano nel dettaglio cosa succederà, fanno però sapere che Zeynep se ne pentirà quando consegnerà il regalo ad Alihan in ufficio. Lei all’inizio sarà emozionata ma l’uomo riuscirà a spegnere il suo entusiasmo dopodiché la metterà in guardia da Emir perché è convinto che i due siano fidanzati.

Non appena Alihan scoprirà che Zeynep ed Emir in realtà sono solo amici apparirà sollevato. Nel frattempo Yildiz racconterà del suo incontro con Halit a Sengul e le rivela che la sua intenzione è quella di tornare a lavorare al ristorante per evitare di far insospettire la sorella. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano anche che Ender rivedrà Erim ma lui sarà freddo e distaccato perché è rimasto deluso. Nell’episodio di mercoledì 9 luglio 2025 Caner per cercare di farla stare meglio porterà Ender in un locale, dovranno però fare i conti con un episodio poco piacevole.

