Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà giovedì 9 ottobre 2025, Yildiz in lacrime per Kemal, Halit le dice che lo sosterrà.

I colpi di scena non mancano mai in Forbidden fruit, per Yildiz è stato uno shock scoprire che Kemal ha deciso di sposare Zehra. L’uomo fino a pochi giorni fa le ha fatto capire di essere ancora innamorato di lei e di voler ricominciare una nuova vita insieme. Lei aveva finalmente trovato il coraggio di lasciare il marito ma quando si è presentata a casa sua per confessargli i suoi sentimenti ha dovuto fare i conti con una scoperta molto amara.

Zehra e Kemal non si sono potuti sposare perché una telefonata di Emir ha sconvolto tutti, il ragazzo infatti ha chiamato l’ex autista per chiedere il suo aiuto dopo aver investito una donna con l’auto. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che nella puntata di giovedì 9 ottobre 2025 Yildiz in lacrime racconterà alla sorella che il suo ex marito convolerà a nozze con la figlia di Halit.

Forbidden fruit, anticipazioni 9 ottobre 2025: Kemal ha deciso di sostenere Halit

La donna che Erim ha investito fortunatamente non è morta, suo figlio Osman però per non sporgere una denuncia prenderà un’importante somma di denaro da Halit. Questa volta il ragazzo ha davvero deluso il padre, lui è sempre stato molto tranquillo ma la cattiva influenza dei suoi nuovi amici lo hanno spinto a fare delle sciocchezze.

Nel frattempo Hakan chiederà a Caner di fornirgli alcune informazioni sul rapporto tra Dundar e Zeynep. Cos’altro accadrà nel nuovo episodio di Forbidden fruit che verrà trasmesso su Canale 5 domani, giovedì 9 ottobre 2025? Stando alle anticipazioni Halit rivelerà alla moglie che Kemal ha deciso di allearsi con lui contro Alihan ed Ender, lo sosterrà dopo le nozze con Zehra. Teme però che Alihan possa preparare una contromossa ed è per questo che la data del matrimonio deve restare segreta.

