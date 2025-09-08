Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà martedì 9 settembre 2025, Alihan non accetta la relazione tra Emir e Lila, Zerrin invita Zeynep...

Sono stati tanti i colpi di scena che hanno stupito non poco i fan di Forbidden fruit nei recenti episodi, in molti si chiedevano quando ci sarebbe stato il ritorno di fiamma tra Zeynep e Alihan e finalmente tra loro è tornato il sereno. Molte altre vicende fanno incuriosire i telespettatori, infatti puntata dopo puntata restano davanti al televisore per scoprire cosa succederà ai protagonisti.

Anticipazioni turche La notte nel cuore/ Di chi è figlia Harika? Spunta la verità, Sumru smaschera Hikmet

La dizi turca sta conquistando ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti, va in onda su Canale 5 alle 14.10 e con le sue accattivanti trame non fa mai annoiare tutti coloro che la seguono. Sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni, queste fanno sapere che nell’episodio di martedì 9 luglio 2025 Alihan sarà furioso non appena scoprirà che Lila ed Emir si stanno frequentando.

Anticipazioni La notte nel cuore, puntata 9 settembre 2025/ Sumru fa visita in carcere a Malek

Forbidden fruit, anticipazioni 9 settembre 2025: Zerrin mette Zeynep a disagio

Su tutte le furie Alihan vieterà alla nipote di vedere ancora Emir e licenzierà quest’ultimo. Lila chiederà aiuto a Zeynep che cercherà di tranquillizzarla dicendole che proverà lei a far cambiare idea a suo zio. Intanto la sorella di Yildis riceverà un invito da parte di Zerrin per prendere un caffè insieme, però sarà una trappola.

Le due non saranno da sole, ci saranno anche altre donne, compresa la mamma di Hira che ne approfitterà per accusare Zeynep di aver fatto perdere il lavoro a sua figlia. Zerrin proverà ad umiliare la fidanzata di Alihan e la metterà non poo a disagio. Ci saranno altre novità? Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit nell’appuntamento di martedì 9 settembre 2025 Zeynep andrà in un negozio per ritirare delle scarpe per conto della sorella ma Hira la farà buttare fuori. Ender insieme a Caner cercherà un modo per far perdere il bambino a Yildiz temendo che la gravidanza possa ostacolare la sua riconciliazione con Halit.

Il lago della vendetta storia vera? La tragedia che ha sconvolto 14 vite/ Trama del film in onda su Rai2