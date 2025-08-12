Anticipazioni Forbidden Fruit puntate prossima settimana fino al 22 agosto 2025: scatta il cacio tra Zeynep e Alihan, ma lei si fidanza con Cem

Anticipazioni Forbidden Fruit prossima settimana, 18-22 agosto: scatta il bacio tra Zeynep e Alihan

La dizi turca di Canale 5 con protagoniste le sorelle Yildiz e Zeynep entrerà sempre più nel vivo delle trame ed i loro risvolti amorosi contemporaneamente spiazzeranno e faranno sognare i telespettatori. Le anticipazioni Forbidden Fruit da lunedì 18 a venerdì 22 agosto 2025, infatti, svelano che nelle prossime puntate Halit sarà sempre più geloso della vicinanza tra Zeynep, la donna che ama, e Cem dando viva ad un serie di equivoci e colpi di scena. E scatterà anche l’attesissimo bacio tra Zeynep e Alihan ma nulla sarà come sembra.

E scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Forbidden Fruit svelano che Ender e Kemal si alleeranno per distruggere il matrimonio tra Halit e Ylidiz. Ender assumerà come suo autista personale l’ex marito di Yildiz per spiare la nuova coppia. Più avanti Halit controllando l’estratto conto di Yildiz scoprirà che fatto troppe spese e le intimerà di smettere. Nel frattempo Kemal inizierà a controllare e indagare nella casa degli Argun, mentre Alihan sarà sempre più geloso di Cem.

Zeynep si fidanza con Cem ma Zehra rovina tutto con una confessione choc: anticipazioni Forbidden Fruit

E poi ancora dalle anticipazioni Forbidden Fruit della prossima settimana fino al 22 agosto 2025 si scopre che Cem, accorgendosi che Zeynep è giù di morale e le proporrà una passeggiata durante la quale le dichiarerà il proprio interesse poco dopo Zeynep avrà una lite con Alihan perché non si è presentato ad un appuntamento importante e dopo le promesse vaghe deciderà di chiudere la relazione. Alihan, però, saraà sempre più geloso della crescente intesa tra lei e Cem, tanto da invitarlo a cena per saperne di più.



E poi infine, un incontro tra Halit ed Ender, con il pretesto di un amico comune, porterà a un momento di intimità tra i due ex coniugi. Zeynep confesserà alla sorella Yildiz di non amare Cem, ma non riesce a dirglielo subito. All’evento promozionale per l’azienda tessile di Alihan, Alihan la segue in bagno e la bacia, ribadendo i suoi sentimenti. Quando Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep, Zehra rovinerà tutto rivelando a tutti del bacio tra Alihan e Zeynep.