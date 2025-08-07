Anticipazioni Forbidden Fruit, prossima puntata dell'8 agosto 2025: infarto per la mamma di Can, Ender vuole fuggire via con Sinan

Si sta per concludere anche questa settimana e nella puntata di domani di Forbidden Fruit i colpi di scena non mancheranno, al centro delle trame come sempre ci saranno le vicende delle due sorelle Zeynep e Yildiz ma anche altri personaggio entreranno a gamba tesa nelle dinamiche diventandone protagonisti. Vediamo allora nel dettaglio cosa svelano le anticipazioni Forbidde Fruit e cosa succederà nel prossimo episodio che come sempre andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 14.10 circa.

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Forbidden Fruit della puntata dell’8 agosto 2025 svelano che la madre di Lal e Cem verrà colpita da un infarto. Immediatamente verrà soccorso e portato in ospedale ma le sue condizioni appariranno sin da subito gravi e anche Yildiz, Alihan e Halit accorreranno per aver sue notizie e ricevere aggiornamenti. Il giorno dopo l’ospedale diventerà terreno di scontro tra Zeynep e Alihan, quando la giovane andrà a trovare Cem per chiedergli informazioni sulle condizioni di salute della madre si troverà faccia a faccia con l’uomo che non perderà occasione di stuzzicarla.

Ender fuggirà insieme a Sinan? Anticipazioni Forbidden Fruit prossima puntata dell’8 agosto 2025

Nel frattempo, le anticipazioni Forbidden Fruit per la puntata dell’8 agosto 2025 svelano che Yildiz sarà alle prese con i lavori e il trasloco della nuova casa, continuerà ad essere sotto il cinico ricatto di Sengul e per questo chiederà ad Halit dei soldi con una scusa. Tuttavia ben presto troverà una soluzione definitiva o almeno così sarà convinta: scoprirà che è possibile sottrarre soldi al marito con finti pagamenti con la carta di credito e proporrà tale stratagemma alla proprietaria di una boutique che accetterà.

Sul finire della prossima puntata della soap turca, tuttavia, ci sarà l’ennesimo colpo di scena, Ender accetterà di incontrare Sinan ed i due decideranno di fuggire insieme il prima possibile per viversi finalmente il loro amore lontano da occhi indiscreti ma in almeno due occasioni rischieranno di farsi scoprire ma Sinan riuscirà ad ingannare la moglie Zehra che continuerà a non sospettare nulla. L’appuntamento con la dizi turca è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale 5 ma è possibile seguire e rivedere gli episodi anche sul sito di Mediaset Infinity.