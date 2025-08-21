Anticipazioni Forbidden Fruit, puntate prossima settimana da lunedì 25 a venerdì 29 agosto 2025: Ender trama contro Yildiz, Zeynep viene ritrovata

Anticipazioni Forbidden Fruit, puntate dal 25 al 29 agosto 2025

Anche nel corso della prossima settimana andrà in onda Forbidden Fruit, che sta conquistando i telespettatori di Canale 5 nel palinsesto pomeridiano a suon di emozioni e colpi di scena. L’amata soap turca va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5, subito dopo il consueto appuntamento con Beautiful, ma tutte le puntate sono anche disponibili in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Ma quali sono le anticipazioni Forbidden Fruit per la prossima settimana, per le puntate che vanno da lunedì 25 a venerdì 29 agosto 2025? Come riportato sul sito di Mediaset Infinity, a tenere banco è l’improvvisa scomparsa di Zeynep che, dopo aver abbandonato la festa, ha fatto perdere le sue tracce.

Alla fine sarà Yildiz a ritrovarla, con Zeynep che spiega di essersi allontanata per quanto accaduto. La ragazza teme di aver ferito Cem e cercherà in tutti i modi di prendere le distanze da Alihan, il quale invece desidera avere un confronto con lei.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il piano di Ender per riconquistare Halit

Proseguendo con le anticipazioni Forbidden Fruit della prossima settimana, dal 25 al 29 agosto 2025, Ender pianifica un progetto piuttosto vantaggioso e per farlo decide di organizzare a tavolino una cena di lavoro tra Zehra e Osman. Nel frattempo, una confessione di Defne scatenerà un litigio tra Yildiz e Halit: quest’ultimo verrà a sapere che la ragazza a sua insaputa gli rubava soldi con la carta di credito e deciderà di lasciare la sua casa e di andare a dormire in albergo.

Intanto prosegue ininterrotto il piano di Ender per riconquistare l’ex marito e, per farlo, continua a mettere in atto un piano ai danni di Yildiz e con la complicità di Kemal, arrivando addirittura a ricontattare un vecchio corteggiatore pur di scatenare una scenata di gelosia in Halit.