Anticipazioni Forbidden Fruit prossima settimana, puntate dal 28 luglio al 1 agosto 2025: Zeynep e Cem partono insieme per l'America, Yildiz boicotta Ender

Anticipazioni Forbidden Fruit prossima settimana, dal 28 luglio al 1 agosto 2025

Prosegue inarrestabile il successo di Forbidden Fruit, la serie tv turca che sta conquistando i telespettatori di Canale 5 e che andrà in onda con nuovi episodi anche la prossima settimana. Le avventure di Yildiz e Zeynep entrano decisamente nel vivo, così come le dinamiche e le trame narrative si infittiscono sempre più; ma cosa succederà prossima settimana alle due protagoniste e come si evolverà la storia?

La forza di una donna anticipazioni 28 luglio 2025/ Sirin ha un piano, vuole far tornare Enver a casa ma...

Entriamo ora nel merito delle anticipazioni Forbidden Fruit della prossima settimana, per le puntate che vanno in onda da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025 come sempre alle ore 14.10 su Canale 5 (qui le anticipazioni di oggi).

Non si placano i dissapori tra Yildiz e Ender: la prima si è ufficialmente trasferita nella villa di Halit e ha ingaggiato una consulente d’immagine per migliorarla e renderla una donna di successo. Tuttavia la convivenza con Ender non è affatto semplice, dal momento che la donna cercherà in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote nel tentativo di sabotarla.

Anticipazioni Beautiful, 24 luglio 2025/ Zende sorprende Luna, Xander rivela nuovi dettagli a Finn su Thomas

Anticipazioni Forbidden Fruit: Zeynep e Cem partono insieme per l’America

Proseguendo con le anticipazioni Forbidden Fruit della prossima settimana, da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 2025, ci sarà altissima tensioni in occasione del compleanno di Lila: tutta la famiglia si è riunita ma non mancheranno dissapori che metteranno a disagio Yildiz e Zeynep.

Nel frattempo è sempre più evidente l’affiatamento tra Cem e Zeynep e questo scatena la gelosia di Alihan, il quale architetta un piano. L’uomo, infatti, invita Cem a tornare nuovamente negli Stati Uniti, nella sede di Atlanta, per questioni finanziarie, nel tentativo di allontanare la coppia. Tuttavia Cem decide di proporre a Zeynep di partire con lui in veste di sua assistente, e la donna accetta: un brutto colpo per Alihan!

Un posto al sole, anticipazioni 25 luglio 2025/ La Polizia asseconda Michele, Ornella chiede a Viola se...