Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà lunedì 1 settembre 2025, una scoperta spiazza Zeynep, Halit mette alla prova Yildiz.

Le trame di Forbidden fruit stanno prendendo una piega sempre più intrigante che catturano quotidianamente l’attenzione di moltissimi fan. Nei precedenti episodi il rapporto tra Halit e sua moglie è diventato sempre più turbolento e la tensione tra loro continuerà ad aumentare. Lui era sconvolto quando Defne le ha detto che Yildiz gli sottraeva il denaro con la carta di credito, al punto da andare via di casa, quando in hotel è stato raggiunto da Ender i due hanno passato la notte insieme.

Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Halit tornerà a casa nella puntata che verrà trasmessa dopo lo stop previsto nel fine settimana, lunedì 1 settembre 2025, il rapporto con la moglie però continuerà ad essere molto teso. Cosa farà Ender? Intenzionata riconquistare l’ex marito si avvicinerà a Bulent per farlo ingelosire. Intanto Zeynep accetterà di andare a cena con Emir, Caner e Hira, la ragazza vuole presentare loro l’uomo che sta frequentando.

Forbidden fruit, anticipazioni 1 settembre 2025: una scoperta spiazza Zeynep

Zeynep resterà senza parole quando scoprirà che l’uomo con cui sta uscendo Hira è Alihan. Nel frattempo Ender proporrà ad Halit di mettere alla prova sua moglie per capire se è davvero innamorata di lui oppure no. In che modo? Offrendole molti soldi per capire se andrà via o se resterà al suo fianco.

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Kemal ascolterà la conversazione tra Ender e Halit e metterà subito in guardia Yildiz. Nella puntata di lunedì 1 settembre 2025 la ragazza sorprenderà non poco il marito dicendogli che sta con lui solo per amore. Intanto Kemal esprimerà la volontà di lasciare il lavoro, Yildiz però capirà di non volerlo perdere e tra loro esploderà la passione. Zeynep li sorprenderà a baciarsi e si arrabbierà molto con la sorella.

