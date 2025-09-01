Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà martedì 2 settembre 2025, Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme a lui, Zeynep delusa.

Le trame di Forbidden fruit prenderanno una piega davvero interessante dopo la solita pausa del fine settimana, saranno infatti tanti i colpi di scena nei nuovi episodi in onda su Canale 5 alle 14.10. La dizi turca con i suoi intrighi sta appassionando moltissimi telespettatori, tiene loro compagnia in televisione da lunedì a venerdì ma può essere vista in ogni momento sul sito streaming Mediaset Infinity.

Per i più curiosi sono già emerse alcune interessanti anticipazioni che svelano cosa accadrà nelle prossime puntate di Forbidden fruit. Intanto scopriamo cosa dovranno aspettarsi i fan nell’episodio di domani, martedì 2 settembre 2025. Kemal si recherà ancora una volta a casa di Zeynep e le chiederà di parlare con la sorella. Alla sua vecchia amica confesserà di provare ancora dei sentimenti per Yildiz e di essere convinto che lei non sia davvero innamorata di Halit, pensa infatti che lo abbia sposato solo per soldi. L’uomo prometterà a Zeynep che proverà e restare lontano da Yildiz, lei di certo non può immaginare che in realtà sta tramando con Ender.

Forbidden fruit, anticipazioni 2 settembre 2025: Zeynep vede Alihan con Hira e resta delusa

Altre novità cattureranno non poco l’attenzione, Yildiz confesserà alla sorella di essersi lasciata travolgere dalla passione con Kemal dopo che lui le ha fatto scoprire la ‘trappola’ del marito. A Zeynep ammetterà di non essere innamorata di Halit, però fino a quando non riuscirà a garantire un futuro ad entrambe non ha nessuna intenzione di separarsi da lui.

Intanto, vedendo Alihan insieme a Hira, Zeynep apparirà alquanto delusa. Durante la loro uscita scoprirà che è proprio lui l’uomo che ha fatto breccia nel cuore del suo ex, la cosa naturalmente non la lascerà indifferente. Cos’altro rivelano le anticipazioni di Forbidden fruit sull’episodio di martedì 2 settembre 2025? Kemal non manterrà la promessa fatta all’amica, infatti proporrà a Yildiz di scappare via insieme, lei non saprà cosa fare. Nel frattempo Emir rivelerà a Caner che lui e Lila si stanno sentendo, Ender invece metterà in atto un piano con lo scopo di contattare Erdem Bilir.

