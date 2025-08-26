Anticipazioni Forbidden Fruit, puntata di domani mercoledì 27 agosto 2025: Halit scopre la strategia di Ender, Alihan tenta di riconquistare Zeynep

Cosa succederà nella puntata di Forbidden Fruit di domani, mercoledì 27 agosto 2025, in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 e subito dopo Beautiful? La dizi turca torna con un nuovo appuntamento e con gli amati protagonisti di sempre, a cominciare da Zeynep che in queste ultime puntate ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanata dalla festa.

Tutti sono preoccupati per le sorti della ragazza, da Yildiz che non si capacita di come la sorella possa essere svanita nel nulla senza alcuna spiegazione, allo stesso Alihan che nutre profondi sensi di colpa e anche lui si mostra in apprensione. Zeynep, infatti, ha ammesso di volersi allontanare da lui sostenendo che non sia la persona giusta da avere al suo fianco e, allo stesso tempo, vorrebbe riavvicinarsi a Cem temendo di averlo ferito.

Intanto il rapporto tra Yildiz e Halit vive di alti e bassi, con la ragazza che inizia a nutrire non pochi sospetti sul marito e sul suo avvicinamento a Dafne; per convincerla della veridicità dei suoi sentimenti, l’uomo organizza per lei una romantica cena, ma Yildiz continua ad essere assalita dai sospetti…

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit scopre la strategia di Ender e s’infuria

In merito invece alle anticipazioni Forbidden Fruit di domani, mercoledì 27 agosto 2025, riportate sul sito di Mediaset Infinity (qui le anticipazioni settimanali), Ender mette in piano una strategia organizzando una cena di lavoro tra Zehra e Osman. L’obiettivo della donna è chiaro ed è quello di ottenere un progetto assolutamente vantaggioso, ma quando Halit lo scopre va su tutte le furie.

L’uomo, infatti, viene a conoscenza del piano della donna e la minaccia affinché interrompa immediatamente qualsivoglia collaborazione con Osman. Nel frattempo, Zeynep è sempre più convinta di voler rimanere lontana da Alihan per il suo bene: l’uomo però non demorde e cerca in tutti i modi di riavvicinarsi alla ragazza e di poterla una volta per tutte riconquistare.