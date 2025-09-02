Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà mercoledì 3 settembre 2025, Yildiz è confusa, Zeynep apparirà turbata dopo la rivelazione di Hira.

Forbidden fruit non smette di stupire i suoi tantissimi fan con le sue accattivanti trame, ogni giorno infatti lascia moltissimi telespettatori a bocca aperta con tante incredibili e inaspettate novità. Strategie e sotterfugi sono all’ordine del giorno e non fanno mai annoiare tutti coloro che quotidianamente seguono la dizi turca su Canale 5. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, però sono sempre disponibili in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Sul web si trovano sempre nuovi spoiler che fanno incuriosire sempre di più i fan di Forbidden fruit. Sono già trapelate alcune anticipazioni sulla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 3 settembre 2025, di sicuro i colpi di scena non potranno mancare. Cosa accadrà? Kemal accompagnerà Zehra in un locale per trascorrere la serata in compagnia di alcuni amici, per l’ennesima volta esagererà con l’alcol e non sarà in grado di tornare a casa da sola. L’autista però non è mai andato via dopo averla accompagnata, ci penserà infatti lui a riportarla a casa.

Forbidden fruit, anticipazioni 3 settembre 2025: Zeynep turbata, cosa le rivela Hira

A Villa Argun non appena Zehra e Kemal torneranno a casa Yildiz vedrà una scena che le farà provare non poco fastidio, infatti nasceranno nuove tensioni in casa. Intanto Ender continuerà a tramare per ottenere ciò che desidera, nell’episodio di domani l’ex moglie di Halit si incontrerà con il signor Erdem.

Inizialmente sembrerà che Ender e Erdem si siano incontrati per parlare di lavoro, verrà però fuori che dietro c’è dell’altro. Non è un momento facile per Yildiz, dopo quello che è successo con Kemal è sempre più confusa e chiederà alla sorella di vedersi per parlare un po’ della sua situazione. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit nella puntata di mercoledì 3 settembre 2025 le due sorelle verranno interrotte da Hira che rivelerà a Zeynep una notizia che la spiazzerà non poco. Intanto, chiacchierando con Ender Zerha le rivelerà cosa è successo la sera precedente.

