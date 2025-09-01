Anticipazioni Forbidden Fruit, sorprese e colpi di scena fino al 7 settembre 2025: Yildiz protagonista totale della serie

Si rinnova l’appuntamento con la serie turca Forbidden Fruit, pronta a interessare come da tradizione milioni di telespettatori su Canale Cinque. La settimana in partenza oggi porterà in dote tante novità e cambiamenti, in particolare nel rapporto tra Yildiz e Halit, che saranno protagonisti di un nuovo scontro. Le anticipazioni Forbidden Fruit ci rivelano inoltre che Kemal farà una confessione a Yildiz, tra i due però arriverà un bacio e proprio sotto gli occhi di Zeynep che a quel punto si arrabbierà con la sorella. Yildiz racconterà tutto quello che è accaduto a Zeynep, Kemal proporrà una fuga a Yildiz, ma lei tentenna. Intanto Ender mette in atto un piano e spera di riuscire ad avere un contatto con Erdem.

Le anticipazioni Forbidden Fruit ci svelano che Zehra passerà una serata fuori con amici, ma si lascerà andare con qualche bicchiere di troppo, anche se verrà supportata da Zeynep. Intanto esplodono delle nuove tensioni in casa Argun. Yildiz riceverà presto una notizia davvero spiazzante.

Anticipazioni Forbidden Fruit settimanali: cosa accadrà fino al 7 settembre 2025

Le emozioni non finiscono qui. Le anticipazioni Forbidden Fruit ci rivelano che Yildiz rifiuta la proposta di Kemal di tornare insieme e decide di rimanere al fianco di Halit. Kemal a quel punto decide di recarsi quindi da Halit rassegnando le sue dimissioni. Halit scoprirà chi è davvero Kemal e prenderà una decisone inaspettata, ponendo la parola fine al matrimonio con Yildiz. Alihan decide di chiudere con Hira, che però minaccia provvedimenti.

Caner ed Emir non sembrano essere felici delle vite che conducono, i due a quel punto scopriranno di avere qualcosa in comune e proveranno a dare una svolta alle loro vite dal punto di vista economico. Yildiz si troverà a fare i conti con un tradimento e finirà in ospedale, ma un flashback racconterà una verità davvero spiazzante.