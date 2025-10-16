Anticipazioni Forbidden Fruit: "Zeynep tornerà più forte e in amore..." Arriva lo spoiler dell'attrice Sevda Erginci

Anticipazioni Forbidden Fruit, Sevda Erginci fa uno spoiler sul finale di stagione: “Cambiamenti per Zeynep”

Da lunedì al venerdì le vicende delle sorelle Zeynep e Yildiz continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5 ma cosa cuccederà nelle prossime puntate alle due amate protagoniste? Delle anticipazioni Forbidden Fruit molto interessanti le ha fornite l’attrice che impersona Zeynep nella fortunata dizi turca. Sevda Erginci, infatti, ha concesso una lunga intervista al magazine Chi in cui oltre a parlare della sua vita privata ha anche fornito degli spoiler sul suo personaggio.

“Nell’ultima stagione si vedrà il cambiamento più grande di Zeynep…Zeynep aveva perso fiducia nell’amore dopo le delusioni subite e invece tornerà dall’America più forte di prima, riprendendo il controllo sulla sua vita.” ha rivelato l’attrice. Sevda, oltre a fornire delle anticipazioni Forbidden Fruit, ha anche svelato cosa pensa dell’immenso successo che la soap turca sta avendo in Italia: “Riscontro meraviglioso dal pubblico. Amo davvero l’energia degli spettatori italiani, mi dà una grande carica.”

Forbidden Fruit, la dedica di Sevda Erginci (Zeynep) al marito Efe: “Ecco cosa ammiro di lui”

E mentre Zeynep di Forbidden Fruit è particolarmente sfortunata in amore, l’attrice che l’ha impersona da anni è felice e innamorata del marito Efe Saydut, 36 anni e architetto di professione. I due si sono sposati il 20 agosto scorso sull’isola di Chios, in Grecia. Durante l’intervista a Chi ha ammesso: “Di lui ammiro anche l’amore inesauribile, l’allegria, la fiducia in se, la capacità di considerare la vita degna di essere celebrata ogni giorno e il modo in cui dà valore alle cose.”

Nata a Istanbul il 3 ottobre 1993, Sevda Erginci incomincia a interessarsi al mondo della recitazione all’età di 14 anni, quando inizia le sue prime esperienze a teatro. Oltre a formarsi come attrice, Sevda coltiva anche la sua passione per la danza e per lo studio del pianoforte. Nel 2018 veste i panni della co-protagonista femminile, accanto al protagonista maschile Onur Tuna, nella serie Forbidden Fruit, dove interpreta Zeynep Yilmaz.