ANTICIPAZIONI FOSCA INNOCENTI SECONDA PUNTATA 18 FEBBRAIO/ Cosimo vola a New York?

La seconda puntata della serie-tv “Fosca Innocenti” va in onda venerdì 18 febbraio in prima serata su Canale 5. Scopriamo assieme le anticipazioni e gli spoiler che coinvolgeranno la vice-questore aretina. Nonostante si conoscano da una vita e non abbia mai pensato a lui più che come a un amico, Fosca comincia a credere che Cosimo sia qualcosa di più quando lui le rivela di voler cambiare vita e trasferirsi nella Grande Mela. La seconda puntata di Fosca Innocenti in onda il 18 febbraio 2022 s’intitola “La notte degli imbrogli”. A scuotere la tranquilla Arezzo stavolta è la morte di Asia Borghi, vecchia compagna di scuola di Fosca. La donna è infatti morta per mano di un misterioso assassino, sulle cui tracce si metterà quindi la squadra mobile. Asia era una persona tranquilla e ben voluta da tutti. Insegnava recitazione in una scuola di Ferrara, e nel suo lavoro potrebbero celarsi le ragioni e soprattutto l’autore della sua morte. Fosca e le colleghe dovranno indagare senza tralasciare nulla, nemmeno il più insignificante indizio (agg. di F.D. Zaza).

Fosca Innocenti, le dichiarazioni del regista, Fabrizio Costa

La seconda puntata di Fosca Innocenti, la nuova fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, andrà in onda venerdì 18 febbraio sempre in prima serata su Canale 5. La novità della serie è il punto di vista femminile delle indagini. Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada) guida una squadra investigativa della Questura di Arezzo, composta dalle ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini) e Rosa Lulli (Cecilia Dazzi). “Queste tre donne danno un’impronta speciale alle indagini: sono brave, legate con passione al proprio lavoro e soprattutto dedite alla speculazione razionale, al ragionamento stringente. Tuttavia, sanno essere anche intuitive al momento giusto. Ci mettono insomma quella marcia in più”, ha spiegato il regista Fabrizio Costa. A completare la squadra c’è l’agente Pino Ricci (Francesco Leone).

Fosca Innocenti, anticipazioni secondo episodio

Dopo aver risolto il caso dopo la rapina in banca, Fosca Innocenti e la sua squadra si ritrovano a indagare su un altro omicidio. Chi ha ucciso Asia Borghi, insegnante di recitazione e vecchia amica di Fosca? Intanto Cosimo sta per lasciare Arezzo per andare a New York. Nel corso delle indagini, sono proprio le donne con cui lavora che piano piano la convincono ad avvicinarsi a Cosimo: in fondo è una brava persona, ed è molto innamorato di lei”, ha anticipato il regista. Cosimo lascerà Arezzo e Fosca? Asia Borghi è interpretata da Eleonora Cappelletti. L’attrice, nel 2018, è stata la protagonista del video “SuperStudio” primo singolo dei Calibro 35, band che ha realizzato le musiche della fiction “Blanca” con Maria Chiara Giannetta.

