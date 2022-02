Anticipazioni Fosca Innocenti, terza puntata 25 febbraio 2022/ Cosimo o Marcello?

Fosca Innocenti, trama terza puntata 25 febbraio

La terza puntata della fiction Fosca Innocenti andrà inda venerdì prossimo, 25 febbraio, alle 21.25 su Canale 5. Si tratta del penultimo episodio con le avventure del vicequestore dal fiuto speciale: la quarta e ultima puntata, infatti, andrà i onda venerdì 4 marzo sempre in prima serata su Canale 5. Ma sembra già confermato che ci sarà una seconda stagione: “Siamo in fase di scrittura. Fosca avrà un antagonista…”, ha confessato Vanessa Incontrada a Tv Sorrisi e Canzoni. È da scommettere che l’antagonista sarà in amore, visto il complicato rapporto con Fosca ha con il suo amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca: “Nascerà del tenero tra loro? E chi lo sa… Non è automatico. Perché Cosimo è un gran donnaiolo, proprio come il padre di Fosca. Il papà non c’è più, ma il suo ricordo è ancora vivo e condiziona alcune sue scelte”, ha spiegato l’attrice.

Nella terza puntata di “Fosca Innocenti” il vicequestore ha un nuovo caso su cui indagare: l’omicidio di una cantante lirica. Fosca conosce l’affascinante Marcello, un critico musicale, che la aiuta nelle indagini. Intanto la partenza di Cosimo per New York si avvicina: Fosca aprirà il suo cuore all’amico prima che sia troppo tardi? Il personaggio di Marcello è interpretato da Simon Grechi, ex concorrente del Grande Fratello 6 e volto noto della fiction italiana. Ha recitato in “Carabinieri 7”, “Tutti pazzi per amore 2”, “Le tre rose di Eva” e molte altre. Simone Grechi e Vanessa Incontrada hanno già lavorato insieme nella fiction “Scomparsa”, trasmessa su Rai 1 nel 2017, con Giuseppe Zeno.

