Anticipazioni Fosca Innocenti ultima puntata 4 marzo 2022/ Scoppierà l’amore tra Cosimo e Fosca?

Fosca Innocenti, quarta puntata 4 marzo

La quarta e ultima puntata di “Fosca Innocenti”, la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca, andrà in onda venerdì 4 marzo in prima serata su Canale 5. Dopo aver indagato sulla morte di Ugo Lucchesi, dell’ex amica Asia Borghi e della cantane lirica Jutta Fisher, la protagonista e la sua squadra si ritrovano a indagare sull’omicidio di don Rocco. A trovare il corpo del sacerdote è una giovane clandestina. Il delitto porta Fosca a indagare sulla comunità parrocchiale che porta con sé un pericoloso segreto. Al funerale di don Rocco partecipa Greta, ex prostituta che viveva nella canonica. Intanto la tensione tra Fosca e Cosimo continua a salire. I due riusciranno finalmente a dichiararsi i reciproci sentimenti?

Fosca Innocenti/ Anticipazioni 25 febbraio 2022, diretta: Fosca folgorata da Marcello

Anticipazioni Fosca Innocenti ultima puntata

Nella terza puntata, durante le indagini per l’omicidio della cantane lirica Jutta Fisher, Fosca Innocenti ha conosciuto Marcello Ognis, affascinante critico musicale che conosceva molto bene la vittima. Tra i due è nata un’affinità inaspettata. Marcello, interpretato da Simon Grechi, tornerà anche nell’ultima puntata di “Fosca Innocenti“? Ma ovviamente il pubblico di Canale 5 si chiede se scoppierà l’amore tra Cosimo e Fosca. “Un quarantenne single, che si è concentrato molto su di sé e sul lavoro, e che ha tante avventure. Ma la vita da scapolo inizia a stargli un pochino stretta, perché capisce che il senso vero della felicità è riuscire a condividerla con qualcuno”, ha detto Francesco Arca sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, senza sbilanciarsi troppo sul futuro sentimentale dei due protagonisti.

