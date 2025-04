La prima serata di Rai Uno – oggi, 15 aprile 2025 – offre ai telespettatori un nuovo racconto tutto da vivere, una serie tv che si appresta ad incollare al teleschermo milioni di appassionati. Le anticipazioni Fuochi d’artificio, in vista della prima puntata, ci portano nel contesto del racconto, sia temporale che geografico, per proiettarci immediatamente nelle vite colme di sogni e speranze dei protagonisti: Marta, suo fratello Davide, Marco e Sara.

Le anticipazioni Fuochi d’artificio per la prima puntata di questa sera – 15 aprile 2025 – partono dal racconto del contesto con subito un focus su due personaggi chiave: Marta e suo padre. La prima riceve dal genitore una misteriosa busta al fine di conservarla e portarla in salvo dopo una perquisizione delle forze armate tedesche. Un vero e proprio stratagemma dato che all’epoca dei fatti narrati non era possibile perquisire i bambini.

Marta inizialmente sembra non comprendere il gesto del padre e cerca conforto in suo fratello, Davide. Il ragazzo mette insieme le notizie e facendo mente locale sulle circostanze attuali viene travolto da un’idea che, per quanto ostica, lo riempie di entusiasmo. Il ragazzo vuole scendere in campo e supportare i partigiani nella battaglia; ovviamente, il suo pensiero è rivolto anche al contributo di Marta che a dispetto dell’entusiasmo del ragazzo sembra maggiormente frenata all’idea e deciderà quindi di riflettere ulteriormente. Intanto, Davide – interpretato da Luca Charles Bucini – rompe gli indugi; in attesa di conoscere il parere della sorella convince anche Marco a sposare la causa.

Le anticipazioni Fuochi d’artificio per la prima puntata di questa sera, 15 aprile 2025 – su Rai Uno – proseguono con la nascita di Sandokan. E’ questa l’idea di Davide; un partigiano valoroso e al contempo misterioso che dia un contributo importante alla causa rivoltosa. In attesa di avere la certezza delle proprie ambizioni, Marta decide comunque di prestare un minimo di aiuto ai partigiani e si reca così sulle montagne per offrire un sostegno alimentare.

Ormai anche la ragazza ha deciso, coinvolta delle emozioni del momento e soprattutto dall’entusiasmo incalzante di Davide e Marco, decide di unirsi ai partigiani e con lei entrerà nel gruppo anche la sua migliore amica, Sara. Si forma così un gruppo di ragazzi uniti da un sogno comune e che non hanno però alcuna idea di ciò che troveranno oltre la collina. Nel frattempo, ignari del futuro, organizzano e pianificano il da farsi per mettere a punto la loro missione da partigiani.

Le anticipazioni Fuochi d’artificio non fanno del tutto luce su quello che sarà un personaggio chiave delle vicende narrate dalla nuova serie tv che chiaramente prende spunto da vicende storiche ampiamente note. Stiamo parlando, nel merito del protagonista, di Francesco Centorame nei panni di Vittorio. In altri progetti abbiamo apprezzato la sua bravura e ora in queste nuove vesti è pronto a rendere magnetica un’altra storia.

Francesco Centorame ha spiegato – intervistato da SpettacoloMusicaSport – di come abbia cercato di studiare in ogni aspetto la vita dei partigiani ripercorrendo la storia del tempo; “Ho cercato informazioni su come dormivano, su quante volte c’erano gli attacchi… Vittorio ha sempre avuto la passione per la chimica ma quando arriva la guerra decide di diventare un partigiano”. Insomma, un personaggio che racconta un cambio vita e che si cala totalmente nella realtà e nelle esigenze del tempo: “Vittorio insegnerà a Marta che non c’è solo un modo per combattere; si può anche senza l’uso della violenza”.

C’è grande entusiasmo intorno alle anticipazioni Fuochi d’artificio in vista della prima puntata di questa sera; gli episodi andranno in onda oggi – 15 aprile 2025 – in prima serata su Rai Uno. Come sempre, l’appuntamento sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.