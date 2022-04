Anticipazioni Germinal/ Seconda puntata 6 maggio, Maheu viene ucciso e i minatori…

Germinal, anticipazioni puntata 6 maggio: Maheu viene ucciso…

Il prossimo 6 maggio andrà in onda il secondo appuntamento della serie Germinal in onda su Raitre. Nell’episodio che vedremo, Etienne si è integrato con gli altri lavoratori e inizia a guidare delle proteste. La Compagnie delle Miniere è in un periodo di crisi economica ed è determinata a ottenere il massimo profitto, per questo abbassa ulteriormente i salari dei minatori. Etienne guida lo sciopero. Inizia un braccio di ferro estenuante tra i lavoratori e la proprietà che dura settimane. Attraverso un inganno lo stesso Etienne, che le milizie armate chiamate dai proprietari credono di aver ucciso, viene accusato di essere un traditore. Etienne alla fine riesce a ristabilire la verità e a riprendere il comando della lotta.

Nella prossima puntata di Germinal, la vita in miniera segnerà per sempre il giovane Étienne, che nonostante le difficoltà e le durissime condizioni di vita, sceglierà di resistere per amore di Catherine, figlia dell’uomo che lo ha accolto a Montsou. Il carattere fumantino del giovane lo porterà a diventare leader di una rivoluzione operaia che avrà conseguenze drammatiche. Quando scatta lo sciopero, la compagnia mineraria assume una posizione molto rigida e rifiuta ogni trattativa. Affamati da settimane di lotta, i minatori decidono di intensificarla: rompono i macchinari e le installazioni minerarie, e aggrediscono alcuni esponenti della borghesia. L’esercito sopraggiunge per ristabilire l’ordine, ma lo sciopero continua. Molti minatori sfidano i soldati, che iniziano a sparare sui manifestanti: Maheu, l’operaio presso il quale Lantier abitava, viene ucciso. Lo sciopero è un fallimento, e i minatori si rassegnano a riprendere il lavoro. Souvarine, un operaio anarchico, sabota la miniera.

Nella scorsa puntata della serie Germinal, Etienne viene assunto nella miniera di Montsou. Qui vede con i suoi occhi le critiche condizioni degli umili lavoratori e, rafforzata la coscienza e lo spirito critico, veste i panni del ribelle capopopolo, intento a rivendicare i diritti dei colleghi. Inoltre, Étienne si innamora della giovanissima Catherine Maheu. L’animo battagliero di Etienne che già lo aveva costretto a scappare da Lille, si fa presto sentire e il ragazzo si mette alla guida delle proteste per le condizioni dei lavoratori, proclamando anche uno sciopero.

Nella scorsa puntata di Germinal, Etienne sogna di dar vita a una vera e propria rivoluzione sociale insieme all’anarchico Souvarine e a Rasseneur proprietario di un bistro locale. Non si rende però conto del caos che le sue idee rivoluzionarie rischiano di generare nell’equilibrio del lavoro. Lo scontro tra la proprietà e i lavoratori dura diverse settimane. Le milizie armate intervenute per sedare gli animi, pensano di aver ucciso Etienne, che però passa come traditore tra i suoi colleghi. Solo dopo una lunga battaglia il ragazzo riuscirà a ristabilire la verità.











