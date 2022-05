Anticipazioni Germinal, terza parte 13 maggio/ La mossa di Hennebeau

Germinal, le parole di Thierry Godard

La terza e ultima puntata di “Germinal” andrà n onda in prima visione tv su Rai 3 venerdì 13 maggio. Il celebre romanzo di Emile Zola era già stato portato sul grande schermo nel 1993 in un film con Gérard Depardieu. Nella miniserie, diretta da David Hourrègue, gli intensi dialoghi del romanzo sono stati riscritti nel linguaggio di oggi, senza perdere la loro qualità realistica. Nel cast della miniserie spicca il nome di Thierry Godard, noto attore francese, che interpreta Toussaint Maheu. Parlando del suo personaggio, in una lunga intervista a Femme Actuelle, ha detto: “Volevo che le persone, vedendo questo personaggio, non pensassero che fosse stato creato100 anni fa. Per questo, Maheu è un personaggio formidabile perché è completamente moderno, anche nel romanzo. Cerca costantemente lo sguardo e l’approvazione della moglie. Sono una vera coppia, che affronta le difficoltà della vita. Si percepisce che quest’uomo, che Zola deve aver incontrato durante le sue ricerche, lo abbia colpito”.

Germinal/ Anticipazioni seconda parte 6 maggio: Etienne guida lo sciopero

Germinal, anticipazioni terza parte 13 maggio

Nella terza parte di “Germinal” – composta dagli episodi 5 e 6 – Etienne si nasconde per sfuggire ai gendarmi e a Bressan, che vuole a tutti i costi arrestare l’uomo che crede essere il leader degli scioperanti. Dopo l’assedio alla chiesa Hennebeau, salvato dalla guardia nazionale, riceve una delegazione di minatori presso la sua abitazione, giunta per trovare un vero accordo, ma il padrone continua a negare l’evidenza e rifiutare ogni compromesso. La mossa di Hennebeau sarà quella di richiamare dei minatori dal Belgio, per riprendere la produzione. I minatori si indignano e attaccano i nuovi arrivati, posti sotto la protezione della polizia. Dopo il drammatico confronto tra gendarmi e minatori, questi ultimi si dividono. Alcuni, credendo di non avere più niente da perdere e sono pronti a vendicarsi di Bressan, uccidendolo. Altri, come Etienne, invocano il provvedimento, in attesa di avere istruzioni da Pluchart, rappresentante dell’Internazionale dei Lavoratori.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Don Matteo 13, 7a puntata 19 maggio/ Marco già "stanco" di Valentina?DON MATTEO 13 (DON MASSIMO)/ Diretta e anticipazioni 5 maggio: Vale bacia Marco e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA