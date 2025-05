Anticipazioni Gerri 2, trama della seconda stagione: continuano le vicende dell’Ispettore Esposito

Sembrano non esserci dubbi sul fatto che Gerri 2 si farà! Nonostante manchi ancora l’annuncio ufficiale da parte della Rai, gli ottimi ascolti ed il finale apertissimo della prima stagione che si sta per concludere con la puntata di oggi, lunedì 26 maggio 2025, lasciano supporre che l’ispettore Gennaro Esposito, che ha il volto di Giulio Beranek, presto tornerà in onda con la seconda stagione. E del resto le fonti da cui attingere non mancano. L’ispettore, infatti, è nato dalla penna della scrittrice Giorgia Lepore.

Al momento, infatti, per realizzare la prima stagione, che consta di quattro puntate, sono stati utilizzati i primi due libri della scrittrice: I figli sono pezzi di cuore ed Angelo che sei il mio custode, per la prossima stagione è possibile attingere dagli altri due romanzi di Giorgia Lepore, Il compimento è la pioggia e Forse è così che si diventa uomini. E per questo motivo è anche possibile tracciare le anticipazioni Gerri 2, la possibile trama della seconda stagione avrà, quasi certamente, al suo centro la trama dei due romanzi. Del resto dall’adattamento televisivo, tranne poche eccezioni come il nome della protagonista femminile, è molto fedele.

Continua la crisi tra Gerri e Lea: anticipazioni seconda stagione di Gerri

Basandosi sugli ultimi due romanzi di Giorgia Lepore è possibile fornire delle anticipazioni Gerri 2. La trama de Il compimento è la pioggia parte da un omicidio efferato commesso nella notte di San Nicola che sconvolgerà l’intera comunità: una ragazza di solo 20 anni verrà trovata morta, con terribile tagli e ferite. L’indagini sin da subito si mostreranno complicate e intrigate e ci si scontrerà anche il silenzio della gente del luogo. A rende il tutto più triste e agghiacciante, inoltre, sarà la scoperta che con la giovane vivessero dei bambini di cui non si sa più nulla.



Ad occuparsi delle indagini saranno l’ispettore Gerri Esposito, il suo capo che per lui è come un padre Marinetti e la viceispettrice Lea Coen. I rapporti tra Lea e Gerri continueranno ad essere tesi e distanti anche perché l’ispettore continuerà ancora a fare i conti con il suo passato, sull’abbandono della mamma, la verità sui suoi genitori e che cosa è successo loro e dunque si mostrerà sempre più scostante e distante con la collega la quale, invece, capirà di provare dei sentimenti nei suoi confronti. Dall’altra parte la Coen, continuerà a non capire e comprendere Esposito. I due troveranno un modo per riappacificarsi?

Anticipazioni Gerri 2, arriva una donna misteriosa nella vita del protagonista: chi è Angela

Lecontinuano con la trama dell’altro romanzo, Forse è così che si diventa uomini. Il ritrovamento di un uomo morto con un serpente, anch’esso morto, addosso. Le indagini si mostreranno sin da subito complicate e si brancolerà nel buoi. A complicare il tutto ci saranno anche altri strani personaggi, una coppia di adolescenti che si rifiuta di collaborare, un uomo che sembra uscito da un’altra epoca ed una ragazzina che ha con se un libro con versi di brani in una lingua sconosciuta.Insomma, anche nella prossima stagione, la trama si preannuncia avvincente.