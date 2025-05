Anticipazioni Gerri fiction di Rai1, che è successo nel passato del protagonista

L’attesa è finita e questa sera sta andando in onda Gerri fiction di Rai1. La nuova serie tv di casa Rai è composta da quattro puntate che andrà in onda ogni domenica in prima serata e ruota attorno alla figura dell’ispettore di polizia Gerri, nome all’anagrafe Gennaro Esposito. Brillante e risolto nel suo lavoro ma schivo dal punto di vista personale. Il 35enne ispettore sembra una persona risolta ma invece nel suo passato ci sono molte ombre. Cosa succederà nelle prossime puntate della fiction? Dalle anticipazioni Gerri si scopre che accanto ai casi di cronaca su cui indagheranno, l’ispettore dovrà fare i conti anche con il suo passato.

Scendendo nel dettaglio, infatti, le anticipazioni Gerri fiction di Rai1 svelano che verrà fuori tutta la verità del passato ombroso e oscuro del protagonista cui si troverà a fare i conti. L’ispettore, interpretato dall’attore Giulio Beranek, non ha ricordi del suo passato. È stato abbandonato da sua madre quando aveva solo 4 anni ed è cresciuto in una Casa-Famiglia, che fine hanno fatto i suoi genitori? Nel corso delle puntate si scoprirà che l’infanzia del piccolo Gennaro è stata tutt’altro che rose e fiore, cresciuto con un prete e una perpetua si porta ancora addosso le ferite della sua infanzia ed adolescenza che, nonostante cercherà d dimenticare, entreranno di prepotenza nella sua vita.

Abbandoni, traumi e segreti dall’infanzia al centro delle trame di Gerri: anticipazioni prossime puntate

Dalle anticipazioni Gerri fiction di Rai1 si scopre che il brillante ispettore di origini rom di puntata in puntata oltre a risolvere casi complicati e complessi che riguardano temi importanti come abusi su bambini, femminicidi ecc, dovrà scavare nel suo passato. Il passato di Gerri è fatto di abbandoni, traumi ed eventi della sua infanzia che non riesce a ricostruire. Ad indagare sul suo passato ci sarà anche Alfredo Marinetti, interpretato da Fabrizio Ferracane, Dirigente della Terza Sezione della Mobile che considera Esposito come un figlio che sarà preoccupato per le sue inquietudini.

Non si può parlare di Gerri senza menzionare tutte le donne che nella fiction Rai subiscono il suo fascino. La PM Crovace, Carlotta Natoli, sempre pronta a difenderlo perché per lui ha un debole. La vicequestore Giovanna Aquarica, Irene Ferri, diretta e schietta che resta ammaliata dall’ispettore ed infine Annalisa Righi, Cristina Cappelli, giovane ispettrice della Polizia postale presso la questura dove lavora Gerri. Carina e solare, ha una storia con l’ispettore e per lui intende lasciare il fidanzato, Pierpaolo. A restare indifferente al fascino dell’ispettore è la giovane viceispettore Lea, Valentina Romani, almeno per ora.