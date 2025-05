Anticipazioni Gerri, serie Rai1: il protagonista indaga sulle sue origini

Inizia stasera Gerri, la nuova serie tv di Rai 1 che andrà in onda oggi 5 maggio 2025 a partire dalle 21.30. Si stratta di una fiction tutta nuova con due protagonisti d’eccezione, l’ex attrice di Mare Fuori Valentina Romani e Giulio Baranek, che interpreterà il protagonista poliziotto. Quest’ultimo, di nome Gregorio Esposito ma chiamato da tutti con il soprannome di “Gerri”, ha origini rom e di lavoro si occupa di fare l’ispettore e indagare sui casi della cronaca attuale, principalmente femminicidi.

Parallelamente, Gerri si impegna a cercare le sue origini, infatti, a differenza di molte altre trame, il protagonista non è solo concentrato sull’esterno, ma fa un lungo lavoro interiore: la vera indagine è quella sulla sua vita, come spiega il regista Giuseppe Bonito. Cresciuto in una casa famiglia, Gerri cerca per tutta la vita di ritrovare le sue radici, anche se la sensibilità che lo contraddistingue sommata al suo lavoro, lo portano a difendere i minori e le persone più deboli, ricordandosi della sua infanzia difficile.

Anticipazioni Gerri, prima puntata 5 maggio: si indaga sull’omicidio di Rossella Albani

La grande generosità di Gerri lo porterà a non essere ben accetto dai colleghi lavorativi, soprattutto dai poliziotti che non riescono ad accettare la sua empatia. In particolare, si creerà un rapporto particolare con Lea, la quale riesce a vedere nel profondo la mente del poliziotto. Secondo le anticipazioni, tra i due nascerà una certa diffidenza, ma il filo conduttore di tutta la storia sarà la bontà del protagonista e il suo andare contro tutto e tutti per il bene del prossimo. Nella prima puntata si parlerà di Rossella Albani, una ragazza che viene trovata uccisa. Dopo la tragica scoperta, saranno proprio Gerri e i suoi colleghi a indagare sul caso: chi è l’omicida?

Stasera, lunedì 5 maggio, inizierà dunque Gerri, e per ben cinque serate ci terrà compagnia con un cast incredibile, tra cui Valentina Romani (Lea Coen) e Giulio Beranek, mentre la vicenda è tratta dai romanzi della scrittrice Giorgia Lepore. Si tratterà di un viaggio commovente, un percorso alla ricerca delle sue origini con poche informazioni disponibili: sa solo che il suo nome di nascita è Goran, e che è stato cresciuto da una perpetua e da un prete. Nel corso della vicenda, proverà a guarire il suo rapporto conflittuale con le donne, confrontandosi con le altre protagoniste della vicenda.