Tutto pronto per l’esordio di una nuova serie tv che, con buone probabilità, andrà ad intrattenere un’ampia fetta di pubblico. Le anticipazioni Gerri confermano le attese; una trama densa di significato già dalla prima puntata di oggi – 5 maggio 2025 – e di spunti di riflessioni; il tutto a corredo di un racconto carico di mistero, di momenti che come pezzi di puzzle andranno incastonati di puntata in puntata per ricostruire i con protagonisti la verità. Tanto passerà tra le mani di Giulio Beranek – attore protagonista in Gerri – che con il suo acume metterà a repentaglio l’oscurità che spesso aleggia tra i potenti di una realtà cittadina.

Un terribile omicidio scuote la città di Terni… Anticipazioni Gerri, prima puntata 5 maggio 2025

Le anticipazioni Gerri per la prima puntata di oggi – 5 maggio 2025 – dal titolo ‘I figli sono pezzi di cuore’. La storia parte dalla città di Trani e da un oscuro e terribile ritrovamente che lascerà subito con il fiato sospeso. Una donna, di giovane età, viene trovata senza vita in un luogo nascosto nei pressi della costa; un angolo di spiaggia che si tramuta in luogo di dolore. Da qui ci si ricollega al titolo dell’episodio perchè la persona in questione è centrale nel merito di tutto ciò che accadrà da ora in avanti. Si tratta infatti della figlia di una personalità nota della città, un avvocato più che stimato e soprattutto influente come pochi.

Perchè la figlia dell’avvocato Albani è stata uccisa? Questo l’interrogativo che getterà le basi di un racconto fitto di mistero e subito saranno evidenti degli intrecci con altre famiglie influenti della città. Forse un regolamento di conti, forse una vendetta; il focus porta ai legami con i Longo, i La Guardia, famiglie di rilievo nel contesto di Trani.

Anticipazioni Gerri, prima puntata: il protagonista pronto a rischiare la vita…

Stando alle anticipazioni Gerri – per la prima puntata di oggi, 5 maggio 2025 – sarà proprio l’intuito del protagonista a fare subito la differenza. Il suo occhio lungimirante andrà ben oltre quei legami tra famiglie che potrebbero essere solo uno specchietto per le allodole. C’è infatti una pista che finora è stata ignorata dalle parti in causa e che Gerri considera essenziale per ricostruire la vicenda: Lavinia, amica di Rossella Albani, può essere a conoscenza di dettagli inesplorati.

A prescindere dal supporto che Lavinia può dare alle indagini, saranno le dinamiche legate all’influenza e al potere a mettere in discussione il prosieguo delle indagini da parte di Gerri. Il suo obiettivo di ricostruire la verità sarà costantemente osteggiato, limitato; ma il protagonista conosce bene le dinamiche intorno a lui ed è pronto a mettere in gioco anche la sua stessa vita pur di far luce sulle terribili sorti di Rossella.

Mentre le anticipazioni Gerri alimentano le aspettative, ci pensa Giulio Beranek – attore protagonista nella nuova serie tv – a raccontare qualcosa in più su ciò che vedremo nella prima puntata e non solo. Intervistato da Movieplayer, non si è soffermato in maniera dominante sulle dinamiche della trama ma piuttosto su concetti bilaterali e che dal racconto si collegano alla realtà: “Le regole non devono intaccare la libertà, che sia umana o creativa; ogni tanto rompere gli schemi fa bene”. Queste le parole dell’attore che si ricollega all’attitudine del protagonista nel merito del suo approccio.

Ospite anche a La Volta Buona di Caterina Balivo, Giulio Beranek – protagonista in Gerri – ha evitato spoiler su quelle che saranno le dinamiche della serie tv ma una frase sibillina della conduttrice forse anticipa un aspetto che avrà un certo rilievo: “… Forse il protagonista è anche un po’ Don Giovanni…”.

Gerri, dove e quando vedere la prima puntata in diretta streaming

Le anticipazioni Gerri offrono più di qualche indizio sulle emozioni che andranno a condire questo primo appuntamento; motivo che basta per segnare in rosso la prima puntata di questa sera – 5 maggio 2025 – su Rai Uno. Il primo episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma ufficiale Raiplay.