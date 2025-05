Una nuova serie tv che in breve tempo ha conquistato i telespettatori; le anticipazioni Gerri per la terza puntata di oggi – 19 maggio 2025, su Rai Uno – alzano il livello delle emozioni e soprattutto delle aspettative da parte degli appassionati. La trama inizia ad intrecciarsi, storie personali e parallele si incastonano in un viaggio all’insegna dei colpi di scena e della tensione. Nel prossimo episodio qualcosa che unisce mistero e terrore aleggia sui protagonisti

Un ritrovamento sconcertante… Anticipazioni Gerri, terza puntata 19 maggio 2025

Le anticipazioni Gerri – per la terza puntata di questa sera, 19 maggio 2025 – partono subito da una scoperta che porterà il protagonista a vivere l’ennesimo caso intricato dove la sua arguzia potrebbe non bastare. Nel bel mezzo di una zona di campagna, nascosto tra grotte anguste e abbandonate, un ritrovamento desta lo sconcerto di tutti. Ossa umane, probabilmente di una persona particolarmente giovane; immediatamente si passa ai rilevamenti del caso e ciò che emerge rispetta, purtroppo, gli oscuri presagi dettati dalla scoperta.

Le ossa umane ritrovate dalla polizia e Gerri corrispondono a quelle di un bambino, ma senza che ancora si possa ricostruire l’identità della giovane vita in questione. Le indagini del protagonista si spostano subito sull’elenco dei ragazzini scomparsi negli ultimi anni e mai ritrovati. Ancora una volta però è un colpo di scena a mettere a dura prova la lungimiranza dell’ispettore: una telefonata imprevista.

Anticipazioni Gerri, terza puntata 19 maggio 2025: un’oscura leggenda o terribile verità?

Le anticipazioni Gerri per la terza puntata – oggi, 19 maggio 2025 – proseguono con una traccia importante per le ricerche sul caso delle ossa umane ritrovate in campagna. La telefonata ricevuta dal protagonista era di un professore che mette al corrente di una sorta di leggenda con al centro proprio l’oscura sparizione di bambini nel corso del tempo. Ovviamente, la squadra si mobilita immediatamente su questa pista che inizialmente sembrerà quasi più surreale che altro.

Proprio mentre Gerri e i suoi colleghi saranno impegnati nella vicenda, un altro bambino sparirà improvvisamente. La tensione, così, salirà alle stelle; il protagonista metterà tutto sé stesso per evitare che quella giovane vita subisca le medesime sorti di coloro che come lui sono spariti senza mai più essere ritrovati fino a diventare, tragicamente, delle ossa ritrovate chissà quanti anni dopo. Nel frattempo, un piccolo risvolto sentimentale: Gerri e Giovanna si scoprono sempre più in sintonia e questa volta sarà difficile fare in modo che la passione non abbia il sopravvento.

Gerri, dove e quando vedere la terza puntata in diretta streaming

Siamo già alla terza puntata e le anticipazioni Gerri rendono, ancora una volta, imperdibile l’appuntamento; oggi, 19 maggio 2025 – in prima serata su Rai Uno – prosegue la trama con colpi di scena più che incalzanti. L’episodio sarà disponibile anche in diretta streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.