Dopo quattro appuntamenti carichi di entusiasmo e mistero, arrivano le anticipazioni Gerri per l’ultima puntata di oggi 26 maggio 2025 su Rai Uno. La trama volge al capolinea ma non necessariamente con la chiusura del cerchio che può caratterizzare un finale di stagione. Ancora un caso ostico da dirimere, un omicidio dalle caratteristiche più che raccapriccianti e che metterà ancora a dura prova le abilità dell’ispettore. Sullo sfondo, questioni personali che attendono solo un gesto concreto da parte del protagonista.

Un delitto terrificante… Anticipazioni Gerri, ultima puntata 26 maggio 2025

Le anticipazioni Gerri – per l’ultima puntata di oggi 26 maggio 2025 – partono da uno dei delitti più tragici ai quali ha assistito il protagonista. Una donna, nella propria abitazione, viene trovata senza vita e ciò che traspare è un omicidio dalle connotazioni brutali. L’identità della malcapitata è Ketty Capasso e, fin dalle prime indagini, sembra trattarsi di un delitto a sfondo sentimentale; indiziato il compagno che già di recente era finito nel mirino delle forze dell’ordine per ragioni di violenza e che proprio dopo il delitto risulta latitante.

Nel frattempo c’è una situazione altrettanto intricata da dirimere; il destino dei figli della donna che ha perso la vita. Il padre è fuggitivo, la madre non è più su questa terra, l’unica soluzione sembra essere quella di portarli in una casa famiglia in attesa che la situazione possa avere una configurazione più lineare. Proprio il tema dei figli porta alla luce un retroscena che inizialmente non era stato preso in considerazione e che potrebbe essere legato al delitto di Ketty Capasso.

Anticipazioni Gerri, ultima puntata 26 maggio 2025: un amico d’infanzia è la chiave per ricostruire il passato…

Le anticipazioni Gerri per l’ultima puntata – in onda oggi, 26 maggio 2025 – proseguono con i dissidi interiori del protagonista che da tempo è alle prese con un oscuro passato che per ragioni diverse e celate sembra non voler riportare alla luce. Questa volta però le riflessioni saranno decise, scandite da una nuova consapevolezza; con il supporto di Marinetti intende seguire una pista che valutava da tempo.

Gerri è alla ricerca di Tano; un suo amico di vecchia data e che per ragioni che presto emergeranno è strettamente legato al passato del protagonista. Lui è in possesso di un tassello imprescindibile, di una tessera che può portare alla luce le ombre che per anni hanno tormentato silenziosamente la vita dell’ispettore.

Roberta Caronia, alias Claudia in Gerri: “Anticipazioni? Si smuove qualcosa…”

L’abbiamo conosciuta come Claudia ma nella vita di tutti i giorni è Roberta Caronia; l’attrice, ospite oggi a La Volta Buona, si è lasciata andare a qualche piccolo spoiler in vista del prossimo finale di stagione. “Anticipazioni Gerri? Diciamo che qualcosa si smuove con il protagonista, anche lui subisce una sorta di fascinazione anche se il mio personaggio è la moglie del capo, ma chissà… Vedremo cosa accadrà questa sera!”. Insomma, anche risvolti sentimentali sono previsti per l’atto conclusivo: “Penso che Gerri abbia di una figura più materna, ho questa dimensione un po’ di accudimento nei suoi confronti e questa cosa evidentemente a lui piace…”.

Gerri, dove e quando vedere l’ultima puntata in diretta streaming

Le anticipazioni Gerri mettono in evidenza un finale di stagione tutt’altro che scontato; i possibili colpi di scena si concentreranno nell’ultima puntata previsto per questa sera – 26 maggio 2025 – come sempre su Rai Uno. L’appuntamento sarà disponibile come sempre anche in diretta streaming grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.