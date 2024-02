ANTICIPAZIONI GLORIA, FICTION RAI 1/ Seconda puntata 26 febbraio 2024: scatta il bacio tra Gloria ed Alex

Anticipazioni Gloria, fiction di Rai1 con Sabrina Ferilli: scatta il bacio tra Gloria ed Alex

Si è appena conclusa la 1^ puntata di Gloria, la nuova fiction di Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli nei panni di un’attrice non più in auge che decide, spinta dal suo manager Manlio, a fingere di avere una gravissima malattia ed essere in fin di vita per ritornare alla ribalta e cercare di sfondare nel mondo del cinema. Dalle anticipazioni sulla seconda puntata della fiction di Rai 1 si scopre che tra Gloria e l’ex marito Alex scatterà un bacio.

La grave malattia dell’attrice, infatti, ha distrutto i suoi familiari, dal fratello Sergio alla figlia Emma fino all’ex marito Alex. Quest’ultimo si riavvicinerà molto all’attrice in questo drammatico momento e tra i due risorgerà la passione. Nel frattempo, però, Gloria sarà alle prese con i sensi di colpa per l’enorme bugia che avrà dei drammatici risvolti.

Gloria, anticipazioni 2^ puntata del 26 febbraio 2024: crolla il castello di bugie della Grandi

Sta andando in onda la 1^ puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Sabrina Ferilli ma dalle anticipazioni sulla 2^ puntata di Gloria, in onda lunedì 26 febbraio 2024, si scopre che cosa succederà alla protagonista ed a tutti i personaggi che le gravitano attorno. L’attrice decaduta Gloria Grandi continuerà ad alimentare il suo castello di bugie ma gli imprevisti, i colpi di scena ed i guai sono dietro l’angolo e l’attrice avrà il terrore di perdere tutto.

Nella prossima puntata di Gloria verranno trasmessi il terzo e quattro episodio della fiction di Rai1. Il primo s’intitola Segreti e Bugie. Il cinico e senza scrupoli agente di Gloria, Manlio (Massimo Ghini) convincerà l’attrice a continuare il suo inganno perché convinto che se la messa in scena continua potranno trarne notevoli vantaggi. E non è tutto perché per continuare il suo inganno chiederà l’aiuto anche di un social media manager. L’agente avvierà anche una relazione con Lucilla (Fiorenza D’Antonio) giovane attrice che cerca di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Anticipazioni Gloria, fiction di Rai1: trama puntata del 26 febbraio 2024

Dalle anticipazioni della 2^ puntata di Gloria, fiction di Rai1 si scopre anche che cosa succederà nel quarto episodio dal titolo Rivelazioni. Dagli spoiler sulla trama si scopre che Gloria Grandi (Sabrina Ferilli) continuerà nel suo inganno ma sarà preda dei sensi di colpa. Inoltre l’attrice sarà terrorizzata delle possibili conseguenze che il suo inganno può avere non solo sulla sua carriera ma anche nel rapporto con l’ex marito.

Le anticipazioni della fiction di Rai 1 Gloria, infatti, svelano che l’inganno dell’attrice rischia di deteriorare anche il rapporto con l’ex martito Alex Pellegrini (Sergio Assisi). I due, tra l’altro, da poco hanno ritrovato una nuova sintonia. A complicare il tutto c’è un altro colpo di scena finale, il fratello di Gloria, Sergio (Luca Ageletti). Insomma anche nella prossima puntata della fiction non mancheranno i colpi di scena.

Gloria, anticipazioni 2^ puntata del 26 febbraio: trama e cast

La nuova fiction di Rai1 Gloria va in onda per tre puntata. La prima sta andando in onda questa sera, lunedì 19 febbraio mentre le altre due verranno trasmesse lunedì 26 e martedì 27 sempre alle 21.35 circa su Rai1. Nel cast accanto alla protagonista Sabrina Ferilli compaiono anche Massimo Ghini, Srgio Assisi, Luca Angeletti, Fiorenza D’Antonio, Eugenio Franceschini e Giorgia Salari.











