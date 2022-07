Anticipazioni Grand Hotel 3 puntata 5 agosto 2022/ Ezequiel viene ucciso ma…

Grand Hotel 3, cosa succederà nella prossima puntata? Le anticipazioni

Venerdì 5 agosto andrà in onda un’altra puntata di Grand Hotel 3. Cosa succederà nella prossima puntata? Inattesi colpi di scena. Nel primo episodio intitolato Nobiltà comporta obblighi, Ezequiel viene ucciso in carcere, Diego è soddisfatto, ma Ayala trova una nota inquietante accanto al cadavere: In Caino è la verità. Seguendo quella traccia, Alicia, Julio e Maite cercheranno di scoprire cosa significhi, ma avranno una sorpresa molto più grande di quanto si aspettino. Nel frattempo, Andrés cerca disperatamente di riconquistare Camila dopo che Belén è riuscita a convincerla a lasciarlo; ma la fanciulla si intrometterà di nuovo, complicando ulteriormente la situazione. Quando Alfredo scopre che lo stesso re Alfonso XII è in incognito all’hotel, farà tutto il possibile per parlargli e cercare di riconquistare il titolo di marchese.

Quello che Alfredo non sa è che, nel frattempo, la vicinanza tra Sofía e padre Grau, che ha organizzato un galà di beneficenza nel Grand Hotel 3, raggiunge un punto di non ritorno. Infine, Javier e Laura tornano da Parigi dalla luna di miele con cattive notizie per Donna Teresa. Nel secondo episodio intitolato L’asta, Julio, Alicia e Maite hanno scoperto la vera identità di Diego: è Adrián Vera Celande. Ora devono solo dimostrarlo per annullare il matrimonio tra il direttore dell’hotel e la giovane Alarcón, anche se questo significa per Maite dover affrontare il fatto che si è innamorata a poco a poco di Julio. Aiutare Alicia significherebbe perdere per sempre la possibilità di essere riamata dal cameriere.

Grand Hotel, anticipazioni puntata 5 agosto 2022: Andrés è confuso e…

Nell’episodio di Grand Hotel 3 che andrà in onda il prossimo 5 agosto, Andrés si sveglierà disorientato in mezzo alla foresta. Non ricorda nulla di quello che è successo la notte prima, tranne che ha trascinato Belén fuori dall’albergo e ora non sa dove sia. Disperato, cerca di ritrovare la fanciulla, ma gli indizi lo porteranno a sospettare una terribile verità. Sofía deve fare i conti con il suo senso di colpa dopo aver baciato padre Grau, mentre Javier è costretto da Donna Teresa ad affrontare le richieste di sua moglie Laura poiché la dote che bramava nasconde retroscena che non si aspettava. All’hotel si tiene un’asta di beneficenza per i bambini dell’orfanotrofio di padre Grau, ma qualcuno la sta utilizzando per dare ad Alicia, Julio e Maite ulteriori informazioni sul passato di Diego. Mentre Diego riesce per un soffio a non essere implicato in un omicidio, Andrés si autoaccusa del presunto assassinio di Belén.

Grand Hotel 3 è composta da 22 puntate da 80 minuti ciascuna. Nella precedente stagione, Julio e Alicia hanno consumano il loro amore a lume di candela nella stanza segreta di Don Carlos: lì hanno trovano le fotografie di un uomo di cui l’uomo era amico, una figura che potrebbe far luce sul mistero della morte del patriarca della famiglia Alarcón. La coppia, infatti, non ha mai abbandonato l’obiettivo di scoprire la verità. Insieme dovranno sventare nuovi complotti messi in atto da una misteriosa organizzazione, che sta mettendo in difficoltà l’hotel.











