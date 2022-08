Anticipazioni Grand Hotel 3 ultima puntata 26 agosto/ Epidemia di colera in hotel, cosa succederà ad Alicia?

Grand Hotel 3, anticipazioni ultima puntata 26 agosto 2022

Grand Hotel 3 giunge al termine. Venerdì 26 agosto andrà in onda l’ultima puntata della serie spagnola che ha accompagnato il pubblico di Canale5 per tutta l’estate. Come sempre vedremo due episodi. Secondo le anticipazioni, nell’episodio 3×21, intitolato Il sacrificio, Alicia viene arrestata per il tentato omicidio di Diego. Quando Maité e Julio lo scoprono, non riescono a credere ai loro occhi, così collaborano insieme per indagare su cosa è realmente successo. Tutte le prove, infatti, sembrano dimostrare che Alicia abbia sparato a Diego, ma c’è qualcosa che non torna.

Ben presto Maité e Julio scoprono che dietro tutto questo c’è Jesus. Intanto, sebbene sia infortunato, Diego è determinato a ritrovare Julio e a vendicarsi. Allo stesso tempo, Andrés dubita della sincerità di Belén, e infine si scopre che Donna Teresa e Cisneros hanno una relazione.

Grand Hotel 3, anticipazioni ultima puntata 26 agosto 2022: scoppia un’epidemia di colera

Grand Hotel 3 saluta il pubblico di Canale5 venerdì 26 agosto e si conclude con l’episodio 3×22 che costituisce il finale di stagione e di serie. Secondo le anticipazioni, Ayala si presenta per arrestare Jesús, ma lui è fuggito. D’ora in poi, l’ispettore conosce tutta la verità e quindi rilascia Alicia, scagionata da ogni accusa. Una volta tornata al Grand Hotel, Alicia non esita a rivelare il suo amore per Julio.

La loro felicità è di breve durata, poiché un’epidemia di colera colpisce la zona. L’hotel è subito messo in quarantena. La colpa è di Diego che lo ha contratto dopo aver bevuto l’acqua stagnante della grotta. Il tempo stringe, quindi tutti i personaggi vengono a patti con il loro destino. Diego sa che sta per morire e chiede ad Alicia un ultimo favore. Di cosa si tratterà? Nel frattempo, Laura chiede l’annullamento del suo matrimonio. Quanto ad Andrés, finalmente sa la verità sul suo caso. Infine, Cisneros, dopo aver dichiarato il suo amore a Teresa in una lettera, compie la sua vendetta nei confronti di Diego…

